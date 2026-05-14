AVIS AUX MÉDIAS- Avis aux médias : Participation du Parti libéral du Québec aux Assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole du PLQ en matière d'affaires municipales, Marie-Claude Nichols, et la porte-parole du PLQ en matière d'habitation, Virginie Dufour, participeront demain aux assises de l'UMQ. Pour l'occasion, elles seront accompagnées du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard.

Aide-mémoire :

DATE : Vendredi 15 mai 2026 HEURE : 8 h à 9 h 30 - Panel de la cheffe et des chefs des partis politiques LIEU : Centre des congrès de Québec, 1000 Boulevard René-Lévesque E, Québec, Canada

Veuillez noter que le chef et les élues tiendront une mêlée de presse après le panel

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, 819-479-2280, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard. Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]