Le PLQ propose un 2e mandat d'initiative sur la scolarisation des enfants autistes et handicapés

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le 17 novembre dernier, l'opposition officielle proposait aux membres de la Commission de la culture et de l'éducation (CCE) de se saisir d'un mandat d'initiative sur la scolarisation des enfants autistes afin d'obtenir, notamment, des données et un portrait clair de la situation.

Les députés caquistes ont refusé de donner suite à notre demande, mais ils s'étaient engagés à mandater le ministère de l'Éducation afin de documenter cette réalité. En ce sens, le 13 mai dernier, le rapport intitulé « Dénombrement d'élèves à l'éducation préscolaire, à l'enseignement primaire et à l'enseignement secondaire en situation complexe ayant vécus ou vivant un bris de service. » a été déposé à la Commission de la culture et de l'éducation.

« D'une part, bien que le rapport soit incomplet, il présente quand même quelques données alarmantes. En effet, on remarque que depuis le 1er février dernier, près de 1 500 élèves ont été exclus de l'école et renvoyés à la maison, et ce, malgré le fait que la scolarisation soit obligatoire jusqu'à 16 ans. De plus, on voit que c'est malheureusement la scolarisation à temps partiel à l'école qui a été privilégiée c'est-à-dire une demi-journée d'école par semaine seulement ! », déclare la porte-parole de l'opposition officielle pour les clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme et députée de Westmount-Saint-Louis, Mme Jennifer Maccarone.

Devant ce rapport accablant, la proposition d'une nouvelle demande de mandat d'initiative aux membres de la CCE sur la scolarisation des enfants autistes et handicapés s'imposait. « Il faut rapidement pouvoir entendre des groupes comme la Fédération québécoise de l'autisme, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ), le Protecteur du citoyen, la Fédération des comités de parents du Québec, l'Association des pédiatres du Québec, la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec (COPHAN), la Société québécoise de la déficience intellectuelle, et ce, afin de proposer des solutions concrètes au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. », ajoute la députée de Westmount-Saint-Louis.

« Tous les enfants du Québec, incluant ceux qui sont autistes et/ou handicapés, doivent avoir la chance de pouvoir retourner sur les bancs d'école et bénéficier d'une véritable année scolaire pour la prochaine rentrée des classes en août prochain. Il faut qu'une séance de travail soit convoquée dans les meilleurs délais possibles afin que nous puissions échanger avant le début de la prochaine année scolaire » déclare la députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Mme Marwah Rizqy.

Finalement, l'opposition officielle tient à rappeler qu'hier, les députés caquistes ont, pour la 4e fois, refusé une proposition de mandat d'initiative de la part de la députée de Westmount Saint-Louis pour les personnes handicapées ou autistes. Hier, il était question spécifiquement de l'accessibilité aux services de garde éducatifs à l'enfance pour les enfants handicapés ou sous le spectre de l'autisme ainsi qu'aux mesures disponibles pour ces enfants. « Chaque fois, j'ai de la peine. Je ne comprends pas l'entêtement de la CAQ à ne pas vouloir prendre ma main tendue pour des raisons strictement politiques. Je suis de bonne foi. Ce que je veux, c'est améliorer la qualité de vie des parents, des proches aidants et des personnes qui sont handicapées ou qui ont un trouble du spectre de l'autisme. », conclut la députée Jennifer Maccarone.

