Le PLQ dénonce fermement les gestes à caractère antisémite aperçus lors d'une manifestation à Montréal

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec dénonce les gestes et symboles à caractère antisémite aperçus lors d'une manifestation tenue lundi au centre-ville de Montréal, notamment la mise en scène d'une effigie représentant une personne juive portant une kippa suspendue par le cou.

De tels gestes sont révoltants, n'ont aucune place au Québec et ne peuvent être banalisés sous aucun prétexte. La liberté d'expression et le droit de manifester sont des droits fondamentaux, mais ils ne peuvent jamais servir à diffuser des symboles haineux, à intimider une communauté ou à alimenter un climat de peur.

Dans un contexte où plusieurs gestes à caractère antisémite suscitent une vive inquiétude au Québec comme ailleurs, il est essentiel que l'ensemble des élus et des leaders publics dénoncent clairement ces dérives.

Le Parti libéral du Québec tient à exprimer sa solidarité envers la communauté juive du Québec et réitère que toute forme de haine, d'antisémitisme ou d'incitation à la violence doit être condamnée sans ambiguïté.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]