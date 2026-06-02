Avis aux médias : Point de presse du PLQ suivant le dépôt d'une pétition pour réclamer le maintien du circuit d'autobus 40 Express entre Vaudreuil et le métro Côte-Vertu
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
02 juin, 2026, 09:38 ET
QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, ainsi que Mme Jasmine Sharma, conseillère du district 3 Des Bâtisseurs de la ville de Vaudreuil-Dorion, et M. Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, feront un point de presse demain à 15h30.
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DATE
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Mardi 2 juin 2026
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HEURE :
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15h30
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LIEU :
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Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected] ; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]
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