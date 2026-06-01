/R E P R I S E -- Avis aux médias : Le député du PLQ Enrico Ciccone en tournée en Gaspésie/

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de plein air, de solidarité sociale et d'action communautaire et responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine Enrico Ciccone, effectuera une vaste tournée dans la région de la Gaspésie du lundi 1er juin au mercredi 3 juin.

L'élu libéral profitera de ces quelques jours pour rencontrer la direction de plusieurs acteurs du milieu communautaire, dont la CDC Région Matane, Récup. alimentaire Haute-Gaspésie, le Collectif Aliment-Terre à Paspébiac et le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Avignon-Bonaventure. De plus, il s'entretiendra avec les maires de Sainte-Anne-des-Monts et de Gaspé, en plus d'aller à la rencontre de dirigeants d'entreprises locales et de la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Enrico Ciccone sera disponible pour des entrevues tout au long de sa tournée.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]