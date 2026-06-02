Avis aux médias : Point de presse du Parti libéral du Québec à 11 h 20

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le leader parlementaire du PLQ, Marc Tanguay, accompagné du chef du PLQ, Charles Milliard, feront un point de presse ce matin à 11h20.

DATE : Mardi 2 juin 2026



HEURE : 11 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Karl Filion, Attachée de presse, Cabinet du leader de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, 819-479-2280, [email protected]