Le PLQ appuie le retour sur les campus des étudiant.es des cégeps et des universités

QUÉBEC, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'opposition officielle s'est prononcée aujourd'hui en faveur de l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, concernant le retour sur les campus des étudiants des cégeps et des universités au moins une fois par semaine. Toutefois, la porte-parole en matière d'Enseignement supérieur pour l'opposition officielle, Mme Hélène David, demande au gouvernement de s'assurer que les établissements auront les outils nécessaires à leur disposition afin de relever ce défi colossal et assurer la sécurité de l'ensemble des étudiant.es et du personnel.

« Nos jeunes ont été durement touchés par la crise sanitaire découlant de la pandémie de la Covid-19. Cette mesure permettra de briser l'isolement, car plusieurs sont à la maison depuis mars dernier. Ils n'ont plus l'occasion de socialiser. Plusieurs articles de presse dans les derniers mois nous ont permis de constater l'ampleur de la détresse psychologique dont souffrent nos étudiant.es. Bien que j'aie à cœur la santé mentale de tous et qu'un retour progressif dans nos établissements postsecondaires soit souhaité, la prévention ne doit pas être mise de côté. Le gouvernement caquiste doit envisager sérieusement de fournir aux cégeps et aux universités des tests rapides afin de limiter la transmission du virus et s'assurer de garder les établissements ouverts. »

- Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'Opposition officielle en matière d'Enseignement supérieur

