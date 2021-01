Le PLQ appuie la demande de reconduction des mesures d'aide à l'industrie touristique

QUÉBEC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'opposition officielle s'est prononcée aujourd'hui en faveur de la demande de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec afin de reconduire les programmes de rabais accordés pour soutenir l'industrie touristique en 2021, soit les rabais pour la SÉPAQ, le Passeport Attrait et Explore sur la route.

« L'industrie touristique a été grandement affectée par la pandémie. Il est clair que les impacts se feront ressentir au-delà des prochains mois. Il faut donc continuer de les soutenir de façon appropriée. Les mesures mises en place ont été bénéfiques et très appréciées de la population. La ministre Proulx doit répondre rapidement et positivement à cette demande. Il en va en de la survie de l'industrie et du développement économique de l'ensemble de nos régions. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Tourisme

