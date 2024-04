Le plongeur Mario Cyr de retour à l'Aquarium en avril

QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - RAPPEL - Ne reste plus que quelques jours avant le retour tant attendu de Mario Cyr à l'Aquarium du Québec. Les 6 et 7 avril 2024, le plongeur et caméraman sous-marin de renommée internationale vous convie à un rendez-vous intimiste dans lequel il raconte ses nombreuses expéditions en Arctique. Après chaque conférence, les spectateurs auront la chance de rencontrer cet explorateur des temps modernes.

IMPORTANT : Les visiteurs doivent obligatoirement réserver leur place en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]

Les visiteurs qui n’ont pas eu la chance de prendre part à sa conférence L’aventurier des glaces pourront se reprendre ce printemps en assistant à l’une des quatre conférences qu’il donnera à l’Aquarium. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Quand : 6 et 7 avril 2024

Heures : 9h30 et 13h

Coûts : droit d'entrée à l'Aquarium, selon les tarifs en vigueur

Réservations obligatoires ([email protected])

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Pour informations ou demandes d'entrevues: Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, Aquarium du Québec, [email protected], 581-745-2200