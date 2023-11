LE PLAN SABIA : UN PLAN BIDEN À SAVEUR QUÉBÉCOISE QUI CONJUGUE DÉCARBONATION ET CRÉATION DE RICHESSE, SELON LE CPQ

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de l'annonce d'Hydro-Québec, le Conseil du patronat du Québec accueille avec enthousiasme le plan ambitieux du président-directeur général d'Hydro-Québec, Michael Sabia.

« Hydro-Québec nous propose un véritable projet de société aux allures du plan Biden pour les énergies renouvelables. Le plan Sabia permettra non seulement au Québec de consolider sa position stratégique en énergie, mais de se démarquer sur la scène internationale par son approche audacieuse pour faire du Québec un véritable modèle à suivre. Je vous assure que le milieu économique sera au rendez-vous pour appuyer Hydro-Québec dans la mise en œuvre de sa stratégie et l'aider à atteindre ses objectifs. Le gouvernement du Québec devra aussi répondre présent en aidant la société d'État à faire face aux défis qui la guettent et en lui donnant les conditions de réussite pour y arriver. Des conditions de réussite qui passeront certainement par le succès de la modernisation du secteur de la construction et par des solutions pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec.

Le Conseil du patronat du Québec prendra le temps d'analyser en profondeur le plan d'action d'Hydro-Québec.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Jérôme Tremblay-Saint-Yves, Coordonnateur aux relations publiques, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (819) 740-1208