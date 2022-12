Le plan contribue à protéger l'environnement et à rapprocher la population canadienne de la nature et de la culture de la Gaspésie

GASPÉ, QC, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes ouvertes pour découvrir, apprendre et se rapprocher de la nature. Parcs Canada est reconnu comme un chef de file dans le domaine de la conservation et prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation et contribuer au rétablissement des espèces en péril.

Le plan directeur du parc national Forillon a été déposé au Parlement aujourd'hui. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan actualisé du parc national Forillon décrit les stratégies clés et les approches spécifiques suivantes :

Stratégie clé 1 : Une vision à réaliser ensemble ;

Stratégie clé 2 : Un milieu naturel en évolution et en santé ;

Stratégie clé 3 : Un patrimoine culturel unique à protéger et à valoriser ;

Stratégie clé 4 : Une destination de premier choix en raison de ses riches atouts naturels et culturels ;

Approche spécifique 1 : secteur Grande-Grave ;

Approche spécifique 2 : secteur Cap-Bon-Ami

Les parcs nationaux du Canada sont des portes ouvertes sur la nature, l'aventure et la découverte. Parcs Canada est déterminé à ce que son réseau de lieux patrimoniaux nationaux célèbre les peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures ainsi que leur attachement particulier aux terres et aux eaux.

Le plan directeur du parc national Forillon a été élaboré à l'issue de consultations avec la Nation Micmac de Gespeg, le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance, la collectivité de Gaspé, les partenaires régionaux, les membres du Comité consultatif du parc national Forillon, ainsi que des visiteurs actuels et anciens. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel et culturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur du parc national Forillon peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à https://parcs.canada.ca/pn-np/qc/forillon/info/plan.

Citation

« Nous aimons tous nos parcs nationaux. Ils représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et racontent qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que les prochaines générations pourront profiter du parc national Forillon. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Les faits en bref

En juin 1970, Forillon devient le premier parc national du Québec au sein du réseau canadien. Situé à l'extrémité est de la péninsule gaspésienne, le parc national Forillon assure la sauvegarde d'un territoire de 244,8 km 2 , incluant une bande marine de plus de 150 m de largeur (4,4 km 2 ).

, incluant une bande marine de plus de de largeur (4,4 km ). Le parc revêt un caractère unique, car il compte de nombreuses ressources culturelles témoignant de l'occupation passée et actuelle du territoire par les Mi'gmaq, ainsi que des activités de pêche commerciale qui y ont eu cours jusqu'au milieu du vingtième siècle. Plusieurs constructions ayant servi aux familles de pêcheurs et d'agriculteurs établies dans la péninsule avant la création du parc subsistent encore aujourd'hui et ajoutent une composante patrimoniale à l'expérience offerte aux visiteurs du parc.

Le parc national Forillon est reconnu comme un endroit important pour la protection d'environnements naturels uniques, d'une diversité d'habitats et de certaines espèces en péril.

Son paysage côtier distinctif, ses sentiers de randonnée et ses terrains de camping sont d'ailleurs de plus en plus prisés, tel qu'en témoigne la hausse marquée du nombre de visiteurs depuis 2013.

Le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. Les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada constituent une excellente façon pour les jeunes de vivre des expériences de plein air et d'en apprendre davantage au sujet de leur environnement et de leur patrimoine.

