Le plan contribue à protéger l'environnement et à rapprocher la population canadienne de la nature au Canada atlantique.

MAITLAND BRIDGE, NS, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes ouvertes pour découvrir, apprendre et se rapprocher de la nature. Parcs Canada est reconnu comme un chef de file dans le domaine de la conservation et prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation, et contribuer au rétablissement des espèces en péril.

Photo de gauche: Canot d’écorce de bouleau des Mi’kmaq, lac Kejimkujik, parc national et lieu historique national Kejimkujik. Photo de droite: Programme culturel des Mi’kmaq, parc national et lieu historique national Kejimkujik. Source : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Le plan directeur du parc national et lieu historique national Kejimkujik a été déposé au Parlement récemment. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le plan actualisé du parc national et lieu historique national Kejimkujik décrit les stratégies clés suivantes, qui correspondent aux quatre principaux concepts de la vision du monde des Mi'kmaq.

Stratégie clé 1 : Kepmite'tmek « Nous respectons » - Protéger

Nous protégeons activement un paysage précieux et changeant.

« Nous respectons » - Protéger Nous protégeons activement un paysage précieux et changeant. Stratégie clé 2 : Netukulu'ltiek « Nous partageons l'intendance » - Conserver

Nous appliquons collectivement le principe de la viabilité par la responsabilité.

« Nous partageons l'intendance » - Conserver Nous appliquons collectivement le principe de la viabilité par la responsabilité. Stratégie clé 3 : Msit Ki'kamunaq « L'ensemble de nos relations » - Se rapprocher

Nous rapprochons les gens de l'endroit.

« L'ensemble de nos relations » - Se rapprocher Nous rapprochons les gens de l'endroit. Stratégie clé 4 : Toqi'maliaptme'k « Nous coopérons et collaborons » - Créer conjointement

Ensemble, nous obtenons des résultats grâce à la création et à la gestion en collaboration.

Le plan directeur du parc national et lieu historique national Kejimkujik vise à refléter le fort désir de Parcs Canada de collaborer avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse afin que soit adoptée une approche commune pour la gestion de Kejimkujik. L'importance de cet endroit pour les Mi'kmaq à titre de paysage culturel sous-tend toutes les orientations de gestion du site.

Le plan définit une vision pour tous les éléments de la gestion de Kejimkujik, fournissant des exemples de mesures variées telles que l'atténuation des changements climatiques, l'adoption d'une approche d'archéologie collaborative, le rétablissement des espèces en péril, l'écologisation des opérations et l'établissement de partenariats stratégiques. Il dessine un avenir où tous les visiteurs auront l'occasion de tisser leurs propres liens avec Kejimkujik, et où les visiteurs ayant des capacités, des identités sociales et des besoins différents obtiendront un service accueillant et inclusif.

Le plan directeur du parc national et lieu historique national Kejimkujik a été élaboré à l'issue de consultations avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, des intervenants, des visiteurs, des collectivités locales, des entreprises et organismes touristiques, des organismes locaux et régionaux de développement économique et de conservation, la province de la Nouvelle-Écosse et la population canadienne. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur du parc national et lieu historique national Kejimkujik peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à : https://parcs.canada.ca/pn-np/ns/kejimkujik/info/plan.

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous tous ses aspects. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiennes et Canadiens ainsi que des visiteurs de partout dans le monde créent des liens avec l'histoire et découvrent la nature chaque jour. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur du parc national et lieu historique national Kejimkujik. Ce plan contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, je salue ce travail de collaboration grâce auquel le parc national et lieu historique national Kejimkujik pourra continuer de protéger notre patrimoine national commun et d'accueillir les générations à venir. ».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Situé sur le territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq, aussi appelé Mi'kma'ki, le parc national et lieu historique national Kejimkujik est un endroit où, depuis des générations, les gens tissent des liens avec la nature et la culture dans un paysage de forêts, de lacs et de rivières sur la côte atlantique. Kejimkujik et son vaste paysage culturel revêtent une grande importance écologique et culturelle pour les Mi'kmaq.





Kejimkujik fait partie d'un lieu prioritaire désigné par Environnement et Changement climatique Canada pour la conservation des espèces en péril dans le cadre de l'initiative multipartite reconnue Kespukwitk Conservation Collaborative, qui est axée sur la conservation des espèces en péril dans l'ensemble du paysage.





pour la conservation des espèces en péril dans le cadre de l'initiative multipartite reconnue Kespukwitk Conservation Collaborative, qui est axée sur la conservation des espèces en péril dans l'ensemble du paysage. Environ 15 millions de dollars ont été investis dans l'infrastructure de Kejimkujik de 2016 à 2021, notamment pour des ponts, un nouveau sentier de randonnée et de vélo et l'entretien de bâtiments et des aires de fréquentation diurne. Un important projet de modernisation des toilettes et des services publics du terrain de camping de la baie Jeremy a été réalisé en 2020-2021. Il était axé sur l'efficacité énergétique, le remplacement des hydrocarbures ainsi que l'accessibilité et les principes d'inclusion universelle dans le renouvellement de l'infrastructure.





Le gouvernement du Canada célèbre les familles en offrant l'entrée gratuite aux jeunes de 17 ans et moins dans tous les lieux gérés par Parcs Canada. Les lieux patrimoniaux offrent aux jeunes d'excellentes occasions de vivre des expériences de plein air et d'en apprendre davantage sur leur environnement et leur patrimoine.

Liens connexes

Parcs Canada

Parc national et lieu historique national Kejimkujik

Parc national et lieu historique national Kejimkujik (Facebook)

Parcs Canada, Nouvelle-Écosse (Twitter)

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Alicia Brett, Agente, partenariat, engagement et communications, Parcs Canada, Nouvelle-Écosse continentale, Mi'kma'ki, 902-478-5146, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, http://www.twitter.com/[email protected]