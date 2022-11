Un chemin vers la gestion partagée avec les Mi'kmaq pour protéger l'environnement et rapprocher la population canadienne de la nature au Cap-Breton

INGONISH, NS, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Les parcs nationaux du Canada sont des passerelles pour découvrir la nature et être en harmonie avec celle-ci. Parcs Canada est un chef de file reconnu dans le domaine de la conservation et prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation tout en contribuant au rétablissement des espèces en péril.

Le plan directeur du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton a récemment été déposé au Parlement. Révisés tous les 10 ans, les plans directeurs sont exigés par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le plan actualisé du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton présente les stratégies clés suivantes :

Un chemin vers la gestion partagée avec les Mi'kmaq

Des objectifs de conservation communs en contexte de changement

Une destination inspirée par la communauté, la nature et la culture

L'optimisation des activités afin de rapprocher la population canadienne du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton

Le plan directeur du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton a été élaboré à partir des commentaires des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, des Amis du Plein Air, de la Société Saint-Pierre, d'autres partenaires et intervenants, des résidents ainsi que des visiteurs d'hier et d'aujourd'hui. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel au Canada, mobilisera les Autochtones et collaborera avec eux, et donnera à la population canadienne la possibilité de découvrir notre environnement par des moyens nouveaux et novateurs.

Le plan directeur du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ns/cbreton/info/plan .

Citations

« Les lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour toute la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, appuient la biodiversité et racontent l'histoire du Canada selon différents points de vue. Ce sont des lieux où d'innombrables Canadiens et Canadiennes et visiteurs du monde entier se rapprochent de l'histoire et découvrent la nature chaque jour. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration du plan directeur du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, lequel aidera à façonner l'avenir de ce lieu précieux. En tant que député de Sydney-Victoria, j'applaudis cet effort de collaboration. »

Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria

« Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, en collaboration avec des partenaires, protège et restaure notre histoire naturelle, permet aux gens de découvrir la nature et de s'en rapprocher et aide à maintenir la valeur économique de ces lieux pour les collectivités locales et régionales. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au processus de planification de la gestion, lequel continue de favoriser la protection de notre patrimoine national commun et de faire en sorte que les générations à venir puissent en profiter. »

Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso

Les faits en bref

Créé en 1936, le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est le premier parc national du Canada atlantique et le plus grand parc national des Maritimes.

atlantique et le plus grand parc national des Maritimes. Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton protège un exemple représentatif de la région naturelle des Hautes-Terres acadiennes des Maritimes, de ses côtes accidentées, de ses forêts acadiennes et boréales, ainsi que plusieurs espèces rares ou en voie de disparition.

Le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton accueille environ 300 000 visiteurs par an, dont un tiers provient de l'extérieur du Canada . Parmi les visiteurs canadiens, les deux tiers viennent de l'extérieur de la région de l'Atlantique. Le parc est un emblème touristique important et un moteur économique dans une économie largement rurale et dépendante des ressources.

. Parmi les visiteurs canadiens, les deux tiers viennent de l'extérieur de la région de l'Atlantique. Le parc est un emblème touristique important et un moteur économique dans une économie largement rurale et dépendante des ressources. Le gouvernement du Canada célèbre les familles en offrant l'entrée gratuite dans tous les sites administrés par Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. Les lieux patrimoniaux sont d'excellents endroits où les jeunes peuvent faire l'expérience du plein air et en apprendre davantage sur notre environnement et notre histoire.

