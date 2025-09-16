TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le Plan d'action Médias d'Unifor s'apprête à lancer sa nouvelle campagne Vérification des faits dans le but de lutter contre la désinformation et de soutenir le journalisme canadien.

"Les médias de nouvelles sont en péril au Canada », a déclaré la présidente nationale d'Unifor Lana Payne.

Le Plan d'action Médias d'Unifor s'apprête à lancer sa nouvelle campagne (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Les attaques envers l'intégrité journalistique alimentent la méfiance dans un contexte marqué par la désinformation radicale. Cette campagne met en lumière le besoin pressant de protéger l'information responsable au moyen de nouvelles de grande qualité qui ont été soumises à une vérification des faits. »

Pour plus de renseignements sur la campagne, visitez factcheckhere.ca.

Quoi : Lancement de la campagne Vérification des faits

Qui : Lana Payne, présidente nationale d'Unifor



Randy Kitt, directeur du secteur des médias d'Unifor



Paul Deegan, président et chef de la direction de Médias d'info Canada



Représentante ou representant de l'Association canadienne de santé publique.



Angie Seth, présidente de Radio Television Digital News Association Canada

Quand : Mercredi 17 septembre 2025, à 11 h, heure normale de l'Est.

Où : Toronto Metropolitan University, Rogers Communications Centre, 80 Gould St., salle 103, Toronto, ONT., M5B 2K3.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les demandes de renseignements des médias ou pour organiser des entrevues, veuillez communiquer avec la représentante aux communications d'Unifor, Jenny Yuen, à [email protected] au 416 938-6157 (tél. mobile).