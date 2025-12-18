HONG KONG et MACAO, 18 décembre 2025 /CNW/ - Le 15 décembre, les 15e Jeux nationaux, les 12e Jeux paralympiques nationaux et les 9e Jeux olympiques spéciaux nationaux se sont achevés brillamment. En tant que chef de file en matière de fabrication et d'innovation technologique dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, la GAC, en sa qualité de partenaire automobile officiel exclusif des événements, a fourni un soutien complet et de grande qualité aux véhicules lors des compétitions tenues à Guangdong, Hong Kong et Macao.

image

Répondant aux exigences de conduite à droite pour les jambes de Hong Kong et de Macao, la GAC a expressément fourni des modèles personnalisés à l'échelle mondiale, notamment 185 unités du nouveau VHR MPV E9 MPV intelligent et 180 unités du VUS électrique intelligent de luxe HYPTEC HT, totalisant 365 véhicules spécifiques à l'événement. De plus, afin d'offrir un soutien spécial aux participants aux Jeux spéciaux et paralympiqyes, AMC a présenté le véhicule accessible en fauteuil roulant E9 PHEV. Équipé du « premier siège d'accessibilité électrique de luxe amovible au monde », il répond parfaitement à la circulation sans obstacle.

Au cours des événements, les comités organisateurs et les équipes de soutien des services pour les jambes de Hong Kong et de Macao ont fait l'éloge des véhicules fournis par AMC. YEUNG Tak Keung, chef du Bureau national de coordination des Jeux (Hong Kong), a déclaré que l'excellente réputation des véhicules d'AMC améliorerait considérablement la qualité des services d'accueil et de transport des événements, et que ces nouveaux modèles énergétiques ont également fourni un soutien solide à l'organisation d'événements à faible émission de carbone à Hong Kong. Eric, membre de l'équipe, souligne que le système de suspension du VHR E9 offre une expérience de conduite extrêmement confortable, ce qui le rend très adapté aux routes étroites avec des dénivelés importants à Hong Kong et à Macao. Derek, un autre membre, s'est également félicité : « Les performances motrices et la réponse globale de la HYPTEC HT sont vraiment exceptionnelles.»

Face aux besoins complexes en matière de transport des événements qui couvrent plus d'une douzaine de sites dans la région de la Grande Baie et qui fonctionnent à haute intensité 24 heures sur 24, AMC a mis sur pied le Centre de soutien à la mobilité intelligente des Jeux nationaux d'AMC. En mettant en œuvre un mécanisme d'opération et d'intervention d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le centre a obtenu un soutien de service « zéro erreur, zéro défaillance et zéro souci » tout au long du cycle des événements.

Face à Hong Kong et à Macao, AMC adhérera à la philosophie « Local, pour le local, intégré localement, service client local, contribution locale », s'efforcera de devenir un partenaire de haute qualité, de haute technologie et fiable pour les utilisateurs des deux régions.

