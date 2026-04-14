Après avoir augmenté entre 2018 et 2021, la consommation de cannabis suit une tendance à la baisse au Québec

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - Au Québec, en 2025, 17 % des personnes ont consommé du cannabis, contrairement à 14 % en 2018, soit avant la légalisation. C'est ce que révèle le rapport de l'Enquête québécoise sur le cannabis 2025 diffusé aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Des tendances différentes selon les groupes d'âge

Consommation de cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête selon l'âge, population de 15 ans et plus, Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Vapotage de cannabis au cours des 12 derniers mois selon l'âge, population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Le groupe des 15-20 ans est le seul pour lequel la proportion de personnes qui consomment est plus basse en 2025 (19 %) qu'en 2018 (28 %). Chez les jeunes, on n'avait d'ailleurs pas détecté de différence notable dans la proportion de personnes consommatrices pour la période allant de 2018 à 2021, et depuis, on observe une tendance à la baisse.

Chez les 21-34 ans et les 35 ans et plus, la proportion de personnes consommatrices a augmenté pour la période allant de 2018 à 2021. Parmi les 21-34 ans, la proportion a ensuite baissé pour s'approcher de celle de 2018 (30 % en 2025), alors que parmi les 35 ans et plus, elle reste supérieure à celle observée avant la légalisation (13 % en 2025).

Le vapotage de cannabis augmente chez les jeunes consommatrices et consommateurs, mais peu vapotent régulièrement

Chez les personnes consommatrices de cannabis, le fait de fumer le cannabis reste la méthode de consommation la plus répandue en 2025 (79 % des consommatrices et des consommateurs), alors que ce sont près de 28 % qui consomment du cannabis en le vapotant. Dans l'ensemble de la population, ce sont donc 4,7 % des Québécoises et des Québécois qui ont vapoté du cannabis au cours de la dernière année.

La proportion de personnes consommatrices de cannabis âgées de 15 à 20 ans qui ont vapoté du cannabis a augmenté chaque année de 2019 (24 %) à 2023 (62 %). En 2025, elle est de 64 %. Près des trois quarts des jeunes qui vapotent du cannabis le font trois jours par mois ou moins (77 % chez les 15-17 ans et 75 % chez les 18-20 ans).

Une partie de la population est exposée à des publicités concernant le cannabis sur les médias sociaux

En 2025, 18 % de la population de 15 ans et plus a vu ou entendu des annonces publicitaires ou des promotions commerciales via les médias sociaux. Les 15-17 ans (39 %) et les 18-20 ans (36 %) sont proportionnellement les plus nombreux à y avoir été exposés dans ce contexte, alors que c'est le cas pour 12 % des 55 ans et plus.

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À propos de l'enquête

L'édition 2025 de l'Enquête québécoise sur le cannabis a été menée auprès de 15 103 personnes âgées de 15 ans et plus. Cette septième édition permet, entre autres, de jeter un regard sur l'évolution de la proportion des Québécoises et des Québécois qui ont consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant chaque enquête depuis 2018 et sur leurs habitudes de consommation.

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SOURCE Institut de la statistique du Québec