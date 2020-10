Le pharmacien Jérôme Landry est lauréat du Mérite du CIQ 2020

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre des Conférences virtuelles de l'Ordre des pharmaciens du Québec que Jérôme Landry s'est vu remettre le Mérite du CIQ 2020.

Diplômé en 1984 de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, Jérôme Landry est fortement engagé dans la vie de la pharmacie à différents niveaux. Que ce soit à titre de maître de stage, de formateur ou encore de conférencier, M. Landry use de ses compétences en communication et de sa capacité à travailler en équipe et multiplie les interventions afin de mettre à profit son expérience de pharmacien et de gestionnaire.

Administrateur au sein du conseil d'administration de l'Ordre de 2011 à 2019, M. Landry s'est également impliqué en tant que membre du comité exécutif (2017-2019) et président du comité d'inspection professionnelle (2012-2017). Depuis juin 2019, il est membre du conseil de discipline.

Actif au sein de sa région, Jérôme Landry est également reconnu pour son implication sociale et le bénévolat qu'il effectue auprès de divers organismes, notamment comme président du Musée Louis Cyr.

Pour toutes ces raisons, le conseil d'administration de l'Ordre des pharmaciens du Québec a recommandé sa nomination à titre de Mérite du CIQ 2020.

Mérite du CIQ

Les « Mérite du CIQ » sont décernés sur recommandation des ordres professionnels à l'un de leurs membres dont les réalisations ont eu un impact sur le développement de l'Ordre et dont les contributions au développement de la profession en lien avec les valeurs du système professionnel sont significatives.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec

Liens connexes

