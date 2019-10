Le pharmacien Jean Provost reçoit le prestigieux prix Louis-Hébert

QUÉBEC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre du gala soulignant le 150e anniversaire de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui se tenait hier au Capitole de Québec, que le pharmacien de Granby, M. Jean Provost, a reçu le prix Louis-Hébert, la plus prestigieuse distinction de l'Ordre.

Doté d'un humanisme hors du commun, Jean Provost est très connu dans sa région. Homme de toutes les causes, il a notamment été le président fondateur d'Info-Crime (maintenant Échec au crime) Brome-Missisquoi/Haute-Yamaska, président d'Épilepsie Montérégie pendant 10 ans, président de la Société commerciale de développement (autrefois SIDAC) de Granby et plus encore. Mécène pour différentes causes, Jean Provost est également et surtout extrêmement généreux de sa personne.

C'est pour toutes ces raisons, mais particulièrement pour ses engagements dans le domaine de la santé que Jean Provost a reçu le prix Louis-Hébert. Co-propriétaire de sept pharmacies cliniques situées à travers la province, M. Provost a siégé pendant 21 ans au conseil d'administration de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Au cours de ces années, il a assuré la présidence de différents comités et a occupé les fonctions de premier vice-président.

Jean Provost est très connu dans le milieu de la pharmacie pour son esprit novateur et sa volonté d'exercer une pharmacie centrée sur les besoins des patients. Co‐inventeur du système Sécurdose, l'ancêtre des fameux piluliers, ce système est largement utilisé dans la population aujourd'hui et permet de réduire les erreurs de prises de médicament.

M. Provost a également été l'initiateur il y a plus de cinq ans, avec un collègue, d'un club de formation des pharmaciens de la région de Granby, dont il assume toujours la charge.

« Il serait impossible d'exposer l'ampleur de la contribution de Jean Provost en quelques minutes, mentionne Bertrand Bolduc, président de l'Ordre. De tout ce qu'il a accompli, Jean dira toujours que sa plus grande réussite est son équipe de pharmaciens qui, avec ses assistants techniques, répondent chaque jour aux besoins de centaines de patients avec un professionnalisme exemplaire et une très grande précision d'exécution dans un environnement hautement adapté, informatisé et robotisé : un laboratoire moderne. Jean est une personne à connaître, et je suis particulièrement heureux de lui remettre ce prix aujourd'hui. »

Visionner la vidéo de présentation de M. Provost

Prix Louis-Hébert

Le prix Louis-Hébert souligne la carrière d'un membre actuel ou d'un ancien membre de l'Ordre qui s'est distingué de façon soutenue par son engagement envers la profession, son rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur de son milieu d'exercice, son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence pour la profession.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens. Plus de 6700 d'entre eux exercent à titre de salarié ou de propriétaire dans près de 1900 pharmacies privées et plus de 1600 pratiquent au sein des établissements publics de santé du Québec. Plus de 800 pharmaciens œuvrent notamment à titre d'enseignant ou pour des organismes publics, associatifs ou communautaires.

