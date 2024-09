STS'AILES, STS'AILES XA'XA TEMEXW, BC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Les enfants des Premières Nations ont le droit inhérent de savoir qui ils sont, d'où ils viennent et de maintenir des liens étroits avec leur famille, leurs terres, leurs cultures, leurs traditions et leurs langues. En signant l'accord de coordination et en assurant la mise en œuvre continue de Snowoyelh te Emi:melh te Sts'ailes, le département Snowoyelh veillera à la sécurité et au bien-être des enfants et des familles de Sts'ailes, tout en renforçant leur fierté et leur identité culturelles.

Lors d'une cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui à Sts'ailes Xa'xa Temexw, le Siyam te Sts'ailes (le conseil de direction de Sts'ailes), l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Grace Lore, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, ont célébré la signature de l'accord de coordination entre les trois parties, conformément à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les famille des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi qu'à la Community Service Act de la Colombie-Britannique. L'accord de coordination soutient l'exercice de la compétence du peuple Sts'ailes en matière de prestation de services à l'enfance et à la famille, par le biais de la Snowoyelh te Emi:melh te Sts'ailes, c'est-à-dire la loi sur les services à l'enfance et à la famille de Sts'ailes.

La Snowoyelh te Emi:melh te Sts'ailes assure la sécurité et le bien-être des enfants et des familles du peuple Sts'ailes tout en nourrissant leur fierté et leur identité culturelles afin qu'ils grandissent en sachant qui ils sont, d'où ils viennent et à quoi ils appartiennent. La loi préserve le lien que les enfants entretiennent avec leur culture. Le Canada s'est engagé à fournir 118,8 millions de dollars au cours des quelque dix années visées par l'accord, sous réserve d'ajustements annuels pour tenir compte de l'inflation et de la croissance démographique. Pour sa part, la Colombie-Britannique s'est engagée à fournir 16,4 millions de dollars pour soutenir l'accord avec le peuple Sts'ailes, sous réserve d'ajustements annuels pour tenir compte de l'inflation.

Il faut investir directement dans les communautés autochtones qui dirigent la réforme des services à l'enfance et à la famille dans leur communauté; elles sont les mieux placées pour déterminer ce qui est important pour leurs enfants, leurs jeunes et leurs familles. La signature de cet accord de coordination garantit au peuple Sts'ailes que les besoins et les priorités propres à leur communauté sont pris en compte et soutenus. La Snowoyelh te Emi:melh te Sts'ailes favorise le bien-être des enfants, des jeunes et des familles de Sts'ailes et valide le droit et la responsabilité inhérents du peuple Sts'ailes de s'occuper des générations d'enfants actuelles et futures.

Citations

« Après presque quatre ans de négociations, le peuple Sts'ailes, le Canada et la Colombie-Britannique sont parvenus à un accord historique qui marquera le droit inhérent du peuple Sts'ailes à s'occuper de ses « ressources les plus précieuses », les enfants et les familles. Depuis 1972, le peuple Sts'ailes a travaillé avec diligence avec le ministère de l'Enfance et du Développement familial afin de récupérer la responsabilité des enfants et des familles, de ramener les enfants à la maison, de rétablir les liens entre les enfants et leurs familles, la communauté Sts'ailes et leurs pratiques culturelles et spirituelles.

Les Snowoyelh (lois traditionnelles) sont transmises de génération en génération depuis des millénaires. De toutes les responsabilités sacrées, les Sts'ailes considèrent leurs enfants comme leur ressource la plus précieuse. Les enfants ont le droit inhérent de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Les enfants du peuple Sts'ailes, quel que soit leur lieu de résidence, ont le droit inhérent de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Ils méritent d'être en sécurité et en bonne santé, et d'être en contact avec leur famille, leurs terres, leur culture, leurs traditions et leur langue. La Snowoyelh te Emi:melh te Sts'ailes couvrira le peuple Sts'ailes d'amour et de protection comme une swoqwe'lh (couverture de laine sacrée) tout en fournissant des services adaptés à la culture.

Siyam te Sts'ailes (le conseil de direction de Sts'ailes) célèbre cet accord historique, le vendredi 6 septembre 2024, à Sts'ailes. Là où le Canada et la Colombie-Britannique reconnaîtront et honoreront la compétence du peuple Sts'ailes à l'égard des enfants et des familles de Sts'ailes ».

William « Willie » Charlie,

Directeur général | Grand chef

Sts'ailes

« Aujourd'hui, les membres du peuple Sts'ailes reprennent le contrôle de leurs services à l'enfance et à la famille, ce qui leur appartient de droit depuis toujours. La signature de cet accord de coordination signifie que les enfants et les familles de Sts'ailes grandiront dans le respect de leur culture et de leurs connaissances traditionnelles, soutenus par leurs communautés. Cette démarche est essentielle pour qu'ils aient une chance équitable de réussir et pour que nous puissions tous avancer sur la voie de la réconciliation. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape cruciale dans notre parcours avec le peuple Sts'ailes, et nous sommes guidés par notre objectif commun de veiller à ce que les enfants, les jeunes et les familles de Sts'ailes bénéficient d'un soutien pour s'épanouir. Nous reconnaissons et soutenons le droit inhérent des Sts'ailes à s'autogouverner par le biais de leurs lois et de leur culture afin d'élever leur ressource la plus précieuse : leurs enfants. »

L'honorable Grace Lore

Ministre de l'Enfance et du Développement familial, Colombie-Britannique

Faits en bref

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. La province ou le territoire définit les pratiques et les interventions en matière de services. Ces pratiques et interventions sont généralement fondées sur les principales normes et priorités.

en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. La province ou le territoire définit les pratiques et les interventions en matière de services. Ces pratiques et interventions sont généralement fondées sur les principales normes et priorités. Le 1 er janvier 2020, la Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi ) est entrée en vigueur. La Loi affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale, ce qui inclut la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

janvier 2020, la (la ) est entrée en vigueur. La affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale, ce qui inclut la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones. En novembre 2020, le premier ministre a annoncé un financement de plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe du processus de mise en œuvre de la Loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille.

et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. Les investissements fédéraux supplémentaires comprennent 73,6 millions de dollars dans le budget de 2021 et 87,3 millions de dollars dans le budget de 2022, pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget de 2023-2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur une période de 11 ans, à partir de l'exercice de 2023-2024, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la Loi , y compris le premier accord avec les Inuit visant à soutenir les solutions communautaires fondées sur la prévention afin de réduire le nombre d'enfants pris en charge. Il s'agit du troisième accord de coordination en Colombie-Britannique et du neuvième au Canada.

87,3 millions de dollars dans le budget de 2022, pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget de 2023-2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur une période de 11 ans, à partir de l'exercice de 2023-2024, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la , y compris le premier accord avec les Inuit visant à soutenir les solutions communautaires fondées sur la prévention afin de réduire le nombre d'enfants pris en charge. Il s'agit du troisième accord de coordination en Colombie-Britannique et du neuvième au Canada. L'Indigenous Self-Government in Child and Family Services Amendment Act a été promulguée le 25 novembre 2022, faisant de la Colombie-Britannique la première province canadienne à reconnaître expressément le droit inhérent des communautés autochtones à l'autonomie gouvernementale, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille.

Liens connexes

Restez connecté

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada:

Twitter: @GCAutochtones

Facebook: @GCAutochtones

Instagram: @GCautochtones

Twitter: @bcgovnews

Facebook: BCProvincialGovernment

Instagram: governmentofbc

www.Stsailes.com

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués de presse et nos discours par flux RSS. Pour plus d'informations ou pour vous abonner, visitez le site www.sac-isc.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus d'informations, les médias peuvent contacter: Sts'ailes, William Charlie, Directeur général | Grand chef, [email protected], cc : [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Enfance et du Développement familial, C.-B., 250-507-3418, [email protected]