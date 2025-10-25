Le personnel municipal: le souffle et le cœur de nos villes

MONTRÉAL, le 25 oct. 2025 /CNW/ - En cette période de campagne électorale municipale, le Conseil provincial du secteur municipal (CPSM) du SCFP s'immisce dans la mêlée pour rappeler que les politiciennes et politiciens ne sont que de passage et que la vraie stabilité provient des travailleuses et travailleurs municipaux qui demeurent toujours présents pour offrir les services essentiels.

« Le souffle et le cœur de chaque municipalité, ce sont les salarié(e)s, sans qui il n'y a ni esprit de corps ni fonctionnalité. En pleine campagne électorale, on a voulu mettre en valeur leur apport important à la cohésion de la vie collective », de dire Robin Côté, président du CPSM.

Des messages radiophoniques sont présentement diffusés dans les quatre coins de la province et des affiches sont apposées sur les poteaux de plusieurs municipalités au côté de celles d'aspirantes et d'aspirants élus (des photos sont disponibles). La campagne rappelle que peu importe qui sera élu(e), les travailleuses et travailleurs municipaux restent.

La campagne veut souligner que la privatisation constitue un danger pour la survie de nos services) et que l'expertise interne ainsi que la stabilité des personnes salariées qui travaillent dans les municipalités représentent un rempart contre la corruption.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

