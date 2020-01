Le personnel du CISSS-BSL au bout du rouleau : Le SCFP appelé en renfort!

RIMOUSKI, QC, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, SCFP 5007 entame une tournée régionale des établissements de santé, dont les CHSLD, dès mardi prochain. La caravane du SCFP ira à la rencontre de ses membres, lesquels vivent actuellement beaucoup de pression et travaillent avec cœur dans des conditions extrêmement difficiles.

« Nos membres sont à bout de souffle, ils ont besoin de renfort et c'est pour ça qu'on vient les voir. On amène même des préposés aux bénéficiaires pour leur donner un petit moment de répit afin de bien démontrer à l'employeur qu'on a besoin de plus de main-d'œuvre », a expliqué Johanne Campagna, présidente du syndicat.

Cette tournée fait suite à la dénonciation qui avait été faite au mois de novembre dernier relativement à la mauvaise gestion de la pénurie de main-d'œuvre. Le syndicat est d'ailleurs toujours en attente des réponses de la haute direction du CISSS après avoir tenu une rencontre avec la PDG, Isabelle Malo, en décembre, au cours de laquelle les représentants syndicaux avaient exprimé leurs doléances.

Pour illustrer la situation vécue par les employés du réseau, le syndicat invite ses membres à lui apporter lors de sa tournée un rouleau de papier hygiénique vide sur lequel ils pourront écrire un mot à l'intention de leur employeur. « Puisqu'ils sont au bout de leur rouleau, qu'ils viennent nous le porter et on se chargera de transmettre le message à l'employeur. Il faut que ça change dans le réseau et ça passe par la mobilisation de toutes et tous! », affirme Yanick Proulx, conseiller syndical au SCFP pour le Bas-Saint-Laurent.

Le SCFP 5007 représente plus de 2000 personnes salariées de la catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers.

Horaire de la tournée (2 équipes)

Mardi 21 janvier 2020





10 h CH - CHSLD des Basques, 550, rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles

Centre d'hébergement Marie-Anne-Ouellet, 6, rue Turbide, Lac-au-Saumon



13 h 45 CHSLD Saint-Joseph, 28, rue Joly, Rivière-du-Loup

Hôpital d'Amqui, 135, avenue Gaétan-Archambault, Amqui



Mercredi 22 janvier 2020





10 h Centre d'hébergement De Chauffailles, 60, rue De Chauffailles, Rivière-du-Loup

Centre hospitalier de La Mitis, 800, avenue du Sanatorium, Mont-Joli



14 h 30 Centre hospitalier régional du Grand-Portage, 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup



15 h CLSC de Rimouski, 135, rue des Gouverneurs, Rimouski



Jeudi 23 janvier 2020





10 h CHSLD de Rivière-Bleue, 45, rue du Foyer, Rivière-Bleue

CHSLD de Matane, coin Henri-Dunant et de la Gare, Matane (sur Internet, 150, avenue Saint-Jérôme, Matane)



14 h Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, 58, rue de l'Église, Témiscouata-sur-le-Lac

Hôpital de Matane, 333, rue Thibeault, Matane



Vendredi 24 janvier 2020





10 h Centre d'hébergement Villa Maria, 404, avenue du Foyer, Saint-Alexandre-de-Kamouraska

CHSLD de Rimouski, 645, boulevard Saint-Germain, Rimouski



14 h Centre d'hébergement D'Anjou de Saint-Pâcome, 127, rue Galarneau, Saint-Pacôme



16 h Hôpital régional de Rimouski, 150, avenue Rouleau, Rimouski

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 24 480 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

