Le personnel de soutien scolaire : essentiel en éducation

QUÉBEC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souligne la Journée nationale du personnel de soutien scolaire et profite de cette journée pour remercier le personnel de soutien pour son apport important dans la réussite des élèves du Québec.

« Chaque jour, le personnel de soutien rend possible l'éducation de plus d'un million d'élèves. Partout dans le réseau scolaire, ces milliers de travailleuses et de travailleurs collaborent avec l'ensemble du personnel afin de soutenir les élèves dans leurs apprentissages et leur réussite. Leur rôle au sein de notre école publique est essentiel ainsi, nous leur témoignons notre reconnaissance, et soulignons leur engagement, leur dévouement et leur professionnalisme », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

