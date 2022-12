Le personnel de soutien scolaire demande au gouvernement de ne pas être considéré comme une décoration

QUÉBEC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le personnel de soutien scolaire réagit au manque de reconnaissance du gouvernement à son rôle et son importance dans les écoles et les centres. La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) demande au premier ministre un engagement concret à ce que l'éducation soit une priorité et que le personnel de soutien scolaire soit réellement considéré comme faisant partie de l'éducation.

Sapin de la reconnaissance

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost déclare « nous voulons que le ministre reconnaisse le travail essentiel de tous les acteurs en éducation, dont le personnel de soutien scolaire. Il devrait en tenir compte lorsqu'il parle de ceux qui œuvrent dans les écoles du Québec ».

En guise de symbolique, un sapin de la reconnaissance a été installé devant l'Assemblée nationale. Des boules représentant les quatre-vingt-une classes d'emplois du personnel de soutien scolaire et des boules de la reconnaissance ont été accrochées au sapin. « Nous espérons qu'il pourra s'en inspirer dans ses paroles et dans ses gestes ».

Des travailleuses et travailleurs qui font la différence

« Nos membres accomplissent de grandes choses, ils font la différence dans nos écoles et nos centres, ils sont autre chose que des décorations et le gouvernement doit le reconnaitre » conclut Éric Pronovost.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 36 500 membres.

