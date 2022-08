TORONTO, le 18 août 2022 /CNW/ - Le jeudi 18 août 2022, le comité de négociation du personnel de bureau et des employés auxiliaires d'Unifor a ratifié une entente de quatre ans avec Bell Canada.

« Je félicite le comité de négociation de s'être battu pour nos membres et d'avoir réalisé des progrès au cours d'une ronde de négociations très difficile », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Le comité de négociation du personnel de bureau et des employés auxiliaires d'Unifor a ratifié une entente de quatre ans avec Bell Canada Tweet this Le comité de négociation du personnel de bureau et des employés auxiliaires d’Unifor (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Nos membres dans le domaine des télécommunications font un travail qui est essentiel au fonctionnement de notre société. Cela a été prouvé à maintes reprises tout au long de la pandémie. Ils méritent de bons salaires, une sécurité d'emploi et des conditions de travail décentes, ce qui comprend le droit au télétravail. »

La nouvelle convention comprend une augmentation salariale de 3,25 % rétroactive au 1er décembre 2021, puis une augmentation de 2,5 % le 1er décembre, chaque année jusqu'en 2024. L'entente commence le 1er décembre 2021 et prend fin le 30 novembre 2025.

Parmi les gains, mentionnons la reclassification des employés temporaires qui pourront accéder au statut d'employé permanent après 24 mois au lieu de 36 mois. Plus de 350 employés passent du statut d'employé à temps partiel au statut d'employé à temps plein et obtiennent un programme de télétravail dans le cadre d'un protocole d'entente.

L'entente signifie également que Bell s'engage à embaucher 200 nouvelles personnes et à ajouter un nouvel intervenant en justice raciale dans les dispositions des négociations, soit un pour chaque province et à raison de 400 heures payées par l'entreprise.

« Nos membres se sont exprimés et nous prenons note du résultat du vote. Unifor continuera d'appuyer nos membres au jour le jour et s'assurera que l'employeur respecte pleinement ses engagements », a soutenu Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Le 21 juin 2022, les employés de bureau de Bell ont voté en faveur d'une grève. Environ 4 200 travailleurs de l'unité de négociation des employés de bureau accomplissent des tâches de bureau et des tâches connexes, vivent et travaillent en Ontario et au Québec.

Le personnel de bureau et les employés auxiliaires de Bell sont représentés au Québec par les sections locales 6000, 6001, 6002 et 6003 d'Unifor, et en Ontario par les sections locales 6004, 6005, 6006, 6007, 6008 et 37 d'Unifor. Toutes les sections locales sont représentées au caucus de négociation.

Unifor est le principal syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et cherche à engendrer un changement progressiste en vue d'un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias ou pour organiser des entrevues par FaceTime, Zoom ou Skype, veuillez communiquer avec la représentante des communications d'Unifor, Jenny Yuen, à [email protected] ou au 416 938-6157 (cellulaire); Pour les entrevues en français, veuillez communiquer avec le représentant du service de la recherche d'Unifor Québec, Simon Lavigne, à [email protected] ou au 514 850-8964