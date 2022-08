TORONTO, le 3 août 2022 /CNW/ - Le comité de négociation du personnel de bureau et des employés auxiliaires de Bell d'Unifor a conclu une entente de principe avec Bell Canada.

« Je tiens à féliciter les membres du comité de négociation d'avoir priorisé les intérêts des membres et conclu cette entente dans des circonstances difficiles, a déclaré Lana Payne, secrétaire-trésorière nationale d'Unifor. Les membres du secteur des télécommunications se sont unis pour maintenir des priorités communes, et bon nombre de ces importants enjeux se reflètent dans cette entente de principe. »

Comité de négociation des employés de Bell (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Aucun détail de l'entente ne sera divulgué avant que les membres de l'unité de négociation puissent se prononcer sur l'entente. Des assemblées de ratification seront organisées au cours des prochaines semaines.

« Le comité de négociation estime qu'il s'agit de la meilleure entente de principe possible sans déclancher une grève, a indiqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Nous n'aurions pas pu conclure une telle entente sans le dévouement et l'engagement des membres à toutes les étapes du processus. »

Le 21 juin 2022, les membres du personnel de bureau de Bell ont voté en faveur d'un de la grève. Les quelques 4 200 travailleuses et travailleurs de l'unité de négociation du personnel de bureau accomplissent notamment des tâches administratives, et vivent et travaillent partout en Ontario et au Québec.

Le personnel de bureau et les employés auxiliaires de Bell sont représentés par les sections locales 6000, 6001, 6002 et 6003 d'Unifor au Québec et les sections locales 6004, 6005, 6006, 6007, 6008 et 37 d'Unifor en Ontario. Toutes les sections locales sont représentées au sein du caucus de négociation.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias ou organiser une entrevue par Skype, Zoom ou FaceTime, communiquez avec Sarah McCue, représentante aux communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au numéro 416-458-3307 (cellulaire); Pour une entrevue en français, communiquez avec Véronique Figliuzzi, représentante aux communications d'Unifor pour le Québec, à l'adresse [email protected] ou au numéro 514-212-6003.