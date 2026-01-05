Le père Noël n'a pas dit son dernier mot : on peut encore s'offrir un grand cadeau pour 2026

QUÉBEC, le 5 janv. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur l'importance d'adopter des comportements sécuritaires sur la route. Dans cette campagne mettant en scène le père Noël, la SAAQ profite du début de l'année 2026 pour rappeler que les comportements prudents sur la route, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir… et recevoir.

Pas besoin de magie pour sauver des vies : juste de la vigilance. Pour diminuer le nombre d'accidents routiers, il est essentiel que tous :

évitent les distractions;

respectent les limites de vitesse et la signalisation;

fassent preuve de respect et de courtoisie à l'égard des autres usagers de la route.

Description de la campagne

Période couverte : du 5 janvier au 1 er février 2026

février 2026 Thème : « On est tous responsables de notre conduite. »

Moyens : message vidéo diffusé à la télévision francophone et sur le Web; message audio diffusé à la radio et sur le Web.



Les différents éléments de la campagne peuvent être consultés sur le site Web de la SAAQ.

Citation :

« Encore trop d'accidents de la route ont malheureusement eu lieu en 2025. Ils ont eu de graves conséquences sur la vie d'automobilistes, de motocyclistes, de piétons, de conducteurs de véhicules lourds, de cyclistes, de jeunes et de moins jeunes. Rappelons que nos comportements individuels ont une influence sur la sécurité routière. Peu importe le moyen de transport choisi, nous avons tous et toutes la responsabilité d'adopter des comportements sécuritaires lorsque nous circulons sur le réseau routier. »

Annie Lafond, présidente-directrice générale par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

La sécurité routière est une responsabilité partagée. Chaque personne est responsable de son comportement et peut avoir une influence sur la sécurité routière par ses choix et sa conduite.

La conduite automobile est une tâche complexe. Pour éviter les accidents, il est essentiel d'éviter les distractions, de respecter les limites de vitesse et le Code de la sécurité routière , ainsi que de rester calme et respectueux avec les autres usagers de la route.

, ainsi que de rester calme et respectueux avec les autres usagers de la route. La vitesse : augmente le temps de réaction; limite la capacité à effectuer des manœuvres d'évitement; augmente les risques de dérapage; augmente la distance d'arrêt.

La distraction au volant est l'une des principales causes d'accidents sur les routes. Le simple fait de détourner le regard pour porter son attention sur autre chose que la route peut avoir de graves conséquences.

Chaque année, en moyenne, de 2020 à 2024, les comportements imprudents (par exemple, passer au feu rouge, ne pas céder le passage ou suivre un véhicule de trop près) sont l'une des causes principales de 45 % des décès survenus de la route et de 46 % des cas de blessures graves. C'est pourquoi il est important d'observer et d'ajuster son propre comportement ainsi que de rester calme et vigilant afin de favoriser sa sécurité et celle des autres.

