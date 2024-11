Le patrimoine ancien de Shanxi mis en valeur dans un musée

PÉKIN, 29 novembre 2024 /CNW/ - Un reportage du China Daily :

Un musée qui rassemble et expose des vestiges culturels représentant l'une des plus grandes découvertes archéologiques de ces dernières décennies en Chine a ouvert ses portes au début du mois dans le comté de Xiangfen, dans la province du Shanxi.

Le musée du site de Taosi, qui a ouvert ses portes au public le 11 novembre, présente une civilisation qui date de 3 900 à 4 300 ans. (PRNewsfoto/China Daily)

Le musée du site de Taosi, qui a ouvert ses portes au public le 11 novembre, a été construit près du site des reliques de Taosi à Xiangfen. Il a pour but de présenter une civilisation datant de 3 900 à 4 300 ans.

Le site de Taosi a été découvert en 1958 et de vastes fouilles archéologiques ont commencé en 1978. Au fil des ans, une agglomération urbaine, une enceinte palatiale, une zone de stockage, des cimetières et un autel-observatoire ont été exhumés. Selon les chercheurs, le site était très probablement les ruines de la capitale à l'époque de Yao, un sage empereur datant de plus de 4 100 ans.

Plus de 5 500 pièces ou ensembles de reliques culturelles ont été découverts sur le site de Taosi, ce qui a permis aux chercheurs d'obtenir des preuves matérielles suffisantes pour comprendre comment la société et la nation chinoises les plus anciennes se sont formées.

Parmi les reliques culturelles découvertes, un total de 230 pièces illustrant la culture et la vie des anciens habitants sont exposées au musée, notamment des objets en poterie, en jade, en pierre et en cuivre. Le musée expose également des reliques qui, selon certains chercheurs, pourraient être liées à l'observation astronomique et à la mesure du temps.

Le musée fait partie du parc du site archéologique de Taosi, qui comprend également une salle d'exposition sur l'astronomie ancienne et une installation pour la préservation de la plupart des vestiges découverts. Il a aujourd'hui des fonctions d'exposition de reliques, de recherche et d'éducation.

Selon Gao Jiangtao, chef de l'équipe archéologique des ruines de Taosi, parmi les objets exposés, un gnomon, un outil de mesure de l'ombre appelé guibiao, une assiette en poterie colorée avec un motif de dragon enroulé et une bouilloire plate en poterie avec des inscriptions à l'encre rouge sont les biens les plus précieux du musée et méritent l'attention des visiteurs.

Selon lui, la plaque de poterie colorée avec un motif de dragon pourrait indiquer l'origine du totem chinois du dragon, et les caractères pictographiques rouges inscrits sur la bouilloire plate en poterie pourraient être la première langue écrite en Chine.

L'outil de mesure de l'ombre gnomon guibiao fait partie d'un ancien observatoire découvert dans les ruines de Taosi. Les archéologues pensent qu'il s'agit du plus ancien observatoire connu en Chine.

