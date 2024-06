Le pasteur Albert Djolosoko Lomomba, déclaré coupable dans un dossier de fausses attestations de travaux communautaires aux dépens de la justice

MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - M. Albert Djolosoko Lomomba, pasteur pour l'Église Reflet de Christ, a été déclaré coupable des chefs d'accusation d'entrave à la justice, de production de faux et d'emploi, possession au trafic d'un document contrefait, à la suite d'un plaidoyer de culpabilité.

Entre le 1er août 2022 et le 31 août 2022, l'Église Reflet de Christ de M. Lomomba, encadrait des travaux communautaires émis par les tribunaux dans le cadre d'ordonnances de probation. À titre de superviseur, M. Lomomba, reconnait avoir produit et transmis une fausse attestation de travaux communautaires aux autorités contre rémunération. D'autres évènements utilisant ce stratagème ont été répertoriés.

Dans ce cas spécifique, il a été admis que M. Lomomba a reçu 1000$ par voie électronique qui ont été déposés dans son compte personnel. Les observations sur la peine auront lieu le 8 octobre 2024.

Ce verdict de culpabilité est le résultat direct de l'enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

