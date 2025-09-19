Le Parti Québécois s'attaquera à la fraude envers les aînés

QUÉBEC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois pour les Aînés, Joël Arseneau, et le député de Jean-Talon et porte-parole en matière de Justice, Pascal Paradis, s'inquiètent de la hausse des cas de fraudes envers les personnes âgées, des conséquences de ces fraudes chez les victimes et, surtout, de l'inaction du gouvernement de la CAQ dans ce dossier. Un gouvernement du Parti Québécois s'attaquera à ces crimes qui font de plus en plus de victimes.

Le Parti Québécois : Demande davantage de poursuites et des peines dissuasives pour les fraudeurs ciblant les personnes aînées ; Facilitera la dénonciation et le traitement des cas de fraudes immobilières ; S'engage à augmenter les ressources policières pour les enquêtes et la lutte contre la fraude, ainsi qu'à créer un poste de Protecteur des aînés ; Souhaite renforcer la prévention et encourager les aînés à dénoncer les fraudes.



Le Parti Québécois joint sa voix à plusieurs acteurs du milieu, comme la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ) et les procureurs spécialisés en lutte à la fraude, qui réclament des mesures, notamment des peines plus sévères pour les criminels. Rappelons que le nombre d'aînés victimes de fraudes a presque quintuplé en seulement 8 ans, passant de 300 en 2017 à 1400 en 2023.

« La situation ne peut pas continuer ainsi. Les fraudes augmentent, mais les conséquences pour les contrevenants restent insuffisantes. Les dénonciations doivent mener à davantage de poursuites, et les fraudeurs doivent faire face à des peines dissuasives. À l'heure actuelle, près de 90 % des cas de fraudes n'aboutissent à aucune accusation », déplore Pascal Paradis.

Au cours des dernières années, les personnes âgées ont été ciblées par différents types de fraudes, notamment les arnaques téléphoniques, les fraudes bancaires ou immobilières et les escroqueries amoureuses. Les fraudes immobilières sont particulièrement graves puisqu'elles touchent des avoirs de plusieurs milliers de dollars.

« Un gouvernement du Parti québécois facilitera la dénonciation des cas de fraudes immobilières présumées, notamment en appliquant la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toutes autres personnes en situation de vulnérabilité au mécanisme de plainte de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). C'est nécessaire pour protéger nos aînés de la maltraitance financière, qui fait de plus en plus de victimes », explique Pascal Paradis.

De plus, en raison de la complexité des cas, des stratagèmes en constante évolution et du faible taux de dénonciation, un gouvernement du Parti Québécois va augmenter les ressources policières pour les enquêtes et la lutte à la fraude afin de démanteler ces réseaux de fraudeurs.

« Nous allons également mettre en place un Protecteur des aînés pour prévenir la maltraitance et en limiter ses impacts. Cette nouvelle instance pourrait également recevoir des plaintes et faire des enquêtes. Un gouvernement du Parti Québécois miserait également sur la prévention auprès des aînés. Nous avons déjà déposé un projet de loi afin de reconnaitre, notamment, le droit des aînés d'être protégé contre la maltraitance », conclut le député péquiste Joël Arseneau.

