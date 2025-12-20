/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Pascal Paradis participera à la mobilisation pour une meilleure gestion au Mont Sainte-Anne/

QUÉBEC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois pour la Capitale-Nationale, Pascal Paradis, sera présent à la mobilisation pour une meilleure gestion au Mont Sainte-Anne, ce samedi, 20 décembre 2025 à 14h dans le stationnement du Golf Mont-Sainte-Anne (golf de St-Ferréol) - à côté des chutes Jean Larose.

Pascal Paradis sera disponible pour des entrevues sur place.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 20 décembre 2025



HEURE : 14h



LIEU : 1700, boulevard les Neiges

Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) G0A 3R0





Dans le stationnement du Golf Mont-Sainte-Anne (golf de St-Ferréol) - à côté des chutes Jean Larose

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]