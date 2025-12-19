AVIS AUX MÉDIAS - Pascal Paradis participera à la mobilisation pour une meilleure gestion au Mont Sainte-Anne
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
19 déc, 2025, 16:50 ET
QUÉBEC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois pour la Capitale-Nationale, Pascal Paradis, sera présent à la mobilisation pour une meilleure gestion au Mont Sainte-Anne, ce samedi, 20 décembre 2025 à 14h dans le stationnement du Golf Mont-Sainte-Anne (golf de St-Ferréol) - à côté des chutes Jean Larose.
Pascal Paradis sera disponible pour des entrevues sur place.
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 20 décembre 2025
|
HEURE :
|
14h
|
LIEU :
|
1700, boulevard les Neiges
|
Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) G0A 3R0
|
Dans le stationnement du Golf Mont-Sainte-Anne (golf de St-Ferréol) - à côté des chutes Jean Larose
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article