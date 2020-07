Le Parti Québécois fait un appel à la civilité et demande du soutien au gouvernement du Québec pour protéger la Gaspésie

GASPÉ, QC, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, fait un autre appel général à la civilité auprès des vacanciers qui choisissent la péninsule gaspésienne cet été. Depuis quelques semaines, on note une arrivée massive de touristes sans réservations qui occupent des espaces non aménagés pour le camping. Cette situation occasionne des problèmes de salubrité, de coexistence avec les citoyens de la région et des rassemblements trop serrés en période de pandémie. La députée fait donc trois demandes au gouvernement du Québec pour tenter de régulariser la situation :

Une visite de la ministre de la Sécurité publique sur le territoire gaspésien pour faire un appel à la civilité et rappeler les règles;

Un budget spécial pour retrouver davantage de patrouilleurs de la Sûreté du Québec pour la saison estivale, permettre l'embauche par les municipalités les plus visées d'agents de sécurité et augmenter l'affichage des règlements municipaux;

Une surveillance particulière des plages pour éviter qu'elles se transforment en lieu d'hébergement.

Québec doit offrir un appui formel pour envoyer un message fort aux touristes fautifs. Nous demandons ainsi d'appuyer concrètement les municipalités pour appliquer la réglementation en vigueur. L'enjeu est important, la saison touristique se poursuivra pour plusieurs semaines encore et les moyens locaux sont trop limités pour nous permettre de faire respecter notre territoire.

« Notre région est l'une des plus belles au monde et nous sommes toujours heureux de la faire découvrir aux touristes de partout. Toutefois, cette année, nous vivons une situation sans précédent qui nous oblige à intervenir. En plus de rendre difficile la cohabitation avec les écosystèmes fragiles des plages de la Gaspésie, nous nous retrouvons avec des lieux publics remplis de saletés qui viennent ruiner nos magnifiques paysages. Cette situation doit être prise au sérieux par Québec », souligne l'élue gaspésienne.

Elle rappelle que l'industrie touristique est d'une grande importance pour l'économie gaspésienne. « Il s'agit d'une richesse de vivre sur un si beau territoire et nous la partageons avec l'ensemble de nos compatriotes québécois. En rappelant les règles de respect du territoire et de ses habitants, nous faisons honneur à notre région. Tout le monde y gagne, mais tout le monde doit y mettre du sien ».

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

