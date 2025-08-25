Le Parti Québécois appuie une pétition pour dénoncer les compressions budgétaires imposées au réseau des cégeps

QUÉBEC, le 25 août 2025 /CNW/ - La députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Enseignement supérieur, Catherine Gentilcore, annonce qu'elle parraine une pétition concernant les compressions budgétaires de 151 millions de dollars imposées au réseau des 48 cégeps pour 2025-2026. Elle invite les étudiants, le personnel collégial et l'ensemble des citoyens préoccupés par la vitalité du réseau collégial public à signer la pétition.

EN BREF

Catherine Gentilcore parraine une pétition dénonçant les compressions budgétaires dans le réseau des cégeps ;

Ces compressions ont des répercussions importantes, telles que l'annulation de projets en matière de réussite, la suspension de services aux étudiantes et étudiants et une surcharge de travail sans précédent pour le personnel en place.

La députée de Terrebonne rappelle que ces compressions s'ajoutent au gel de recrutement, au plafond d'heures rémunérées, ainsi qu'au plafonnement des investissements en infrastructures qui ont été imposés par le ministère dans la dernière année.

Selon Catherine Gentilcore, ces compressions menacent la réussite de milliers d'étudiants qui souhaitent assurer leur avenir en misant sur un diplôme d'études collégiales.

« La perte de contrôle des finances publiques est l'entière responsabilité de la CAQ. Malheureusement, ce sont les étudiants qui en paient le prix. Dans la dernière année, le gouvernement a transmis trois directives directes venant limiter les dépenses des cégeps, en plus de restreindre leur autonomie. Pourrions-nous faire confiance aux gens sur le terrain. Les cégeps ne devraient pas se voir imposer toujours plus d'ingérence et de redditions de compte par un gouvernement qui est loin d'être exemplaire en termes de gestion budgétaire », a déclaré Catherine Gentilcore.

Par ailleurs, la députée de Terrebonne souligne que les compressions imposées aux cégeps soulèvent de sérieux doutes sur les priorités de la CAQ, qui voulait faire de l'éducation sa plus grande priorité.

Il est possible de consulter et de signer la pétition en suivant ce lien :

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-11577/index.html

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois , (418) 720-5717 ou [email protected]