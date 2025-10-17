Chronique de Régis Labeaume - Réplique des députés du Parti Québécois au journal La Presse

QUÉBEC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La Presse a refusé de publier l'intégralité de la réplique à Régis Labeaume signée par les six députés du Parti Québécois. Elle a requis, pour que la réplique soit publiée, que soit retiré du texte toute référence au procès d'intention, au caractère diffamatoire des propos de Labeaume, et toute critique de la décision de la Presse de publier un tel texte. Nous ne pouvons que constater que La Presse a une interprétation beaucoup plus libérale et généreuse de la liberté d'expression lorsqu'il s'agit de ses propres chroniqueurs que lorsqu'il s'agit de se protéger elle-même de la critique.

Voici donc l'intégral de la lettre qui a été soumise et refusée par la Presse :

Qui sème la haine et la division ?

Dans un texte intitulé «Non, nous ne haïrons pas les immigrants et les musulmans», Régis Labeaume accuse le Parti Québécois de favoriser un discours qui «voudrait nous voir haïr nos concitoyens», dans le but de «s'approprier le vote blanc francophone». Il compare les positions du Parti Québécois à un «délire paranoïde» et prédit une campagne «sale, et ça pue déjà ». Il rajoute que nous sommes des politiciens qui «rendent les immigrants responsables de plusieurs maux qui affligent le Québec», parlant de politique «vicieuse». Il termine en dénonçant notre stratégie «totalement irresponsable et dangereuse pour la cohésion sociale».

La chronique de M. Labeaume ne contient aucun fait ni aucune citation au soutien de ces propos diffamatoires. Il s'agit d'un long procès d'intention fondé sur du vent. Les faits sont les suivants. Le Parti Québécois a déposé un plan de 97 pages pour la réduction de l'immigration temporaire et permanente au Québec, parce que toutes les données et les études sérieuses démontrent que l'augmentation subite de l'immigration, largement imposée par le fédéral sans consulter le Québec, est la cause prépondérante de la crise du logement, du français et des services publics. Le Parti Québécois a toujours pris soin de ne pas blâmer les personnes mais bien les politiques insensées et antidémocratiques du gouvernement fédéral, qui se sert de son contrôle des frontières et des aéroports pour imposer des seuils au-delà de notre capacité d'accueil, sabotant ainsi un modèle québécois d'immigration qui fonctionnait bien auparavant. Le Parti Québécois propose en conséquence une réduction des seuils. Vous ne trouvez aucun écrit ni déclaration du PQ qui incite à la haine, qui blâme les immigrants ou constituant un délire paranoïde.

Sur la laïcité, le Parti Québécois prône depuis des années que le vivre-ensemble est mieux servi par la laïcité et des balises du zèle religieux dans nos espaces de vie commune, que par l'exacerbation du religieux et la promotion des identités ethnoreligieuses imposées par le régime fédéral canadien. À ce titre, nous avons récemment consulté nos membres par référendum sur des phénomènes religieux récents sur lesquels ils ne s'étaient jamais prononcés. Au terme de notre consultation, nous avons adopté des positions pour renforcer le principe de laïcité dans nos écoles et encadrer les prières de rues. À nouveau, vous ne trouverez aucun propos irresponsable, simplement un parti qui prône la laïcité et qui refuse l'empiètement du fondamentalisme religieux dans une société qui, depuis la Révolution tranquille, s'est toujours définie par une volonté de sortir la religion de nos écoles et de notre vivre-ensemble. Ces positions génèrent d'ailleurs un soutien significatif chez les Québécois issus de l'immigration provenant de pays où la transformation de l'islamisme a fait reculer sévèrement la démocratie et les droits des femmes.

Mais l'objet de notre réplique n'est pas tant de tenter de contrer la diffamation dont le Parti Québécois est l'objet à nouveau dans les pages de La Presse, parce que les chroniques de démonisation du PQ fondées uniquement sur des procès d'intention sont trop fréquentes pour que nous puissions y répondre une par une. Notre message est que la multiplication des chroniqueurs d'opinion au détriment du journalisme, combinée à un mépris des faits dans le cadre d'une idéologie marquée par le signalement de sa propre vertu et un sentiment de supériorité morale, constitue une posture « irresponsable et dangereuse pour la cohésion sociale au Québec » sur laquelle nous devrions nous pencher collectivement. En effet, la création d'une division et d'une peur dans la population, à même des récits et des étiquettes inventées de toutes pièces, entraîne une impossibilité de dialoguer et d'argumenter rationnellement.

À ce titre, un média comme La Presse a la responsabilité de s'assurer que des textes fortement chargés comme celui de monsieur Labeaume correspondent à des faits et des arguments et non à des procès d'intention et des épithètes diffamatoires. Car sinon cette démonisation mène à une normalisation d'une haine envers les élus, à l'impossibilité d'un dialogue social fondé sur les arguments et les faits, et à une polarisation dans le cadre de laquelle la division et l'agressivité s'installeront au détriment de la démocratie. Elle envoie également un signal de mépris envers une majorité de Québécois qui ont des préoccupations légitimes sur ces questions. En publiant ce texte, La Presse a failli à cette responsabilité vis-à-vis du climat social et de la rigueur.

À l'instar d'une majorité de Québécois, une proportion importante de Québécois issus de l'immigration réclame une baisse des seuils migratoires et un encadrement de l'empiètement du prosélytisme religieux, notamment parce que plusieurs ont choisi le Québec justement pour éviter ces dérives idéologiques ou religieuses. Nos objectifs communs sont la paix sociale et une immigration réussie tant pour les Québécois d'adoption que pour l'ensemble de notre société. Ce sont des objectifs qui peuvent et doivent rassembler tout le monde. Or, l'exemple de plusieurs pays européens démontre qu'une immigration illimitée et désorganisée, combinée à une ghettoïsation des nouveaux arrivants sur une base ethno culturelle et parfois ultrareligieuse, sans intégration à la société d'accueil, ne mène ni à la paix sociale ni à une intégration réussie.

Le Parti Québécois continuera à faire des propositions pour préserver et promouvoir la paix sociale, peu importe le niveau de démonisation dont il fera l'objet. Mais une grande partie de la préservation de cette paix sociale passe par des médias qui agissent de manière responsable et rigoureuse dans ce qu'ils choisissent de diffuser.

- Joël Arseneau, Pascal Bérubé, Alex Boissonneault, Catherine Gentilcore, Pascal Paradis et Paul St-Pierre Plamondon

