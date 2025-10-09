/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

Aile parlementaire du Parti Québécois

09 oct, 2025, 07:01 ET

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon, Pascal Paradis, ainsi que le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le jeudi 9 octobre 2025 à 8h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 9 octobre 2025



HEURE :  

8h40



LIEU :  

Salle Bernard-Lalonde (1.131)


Hôtel du Parlement


Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717,  [email protected]

