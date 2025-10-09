AVIS AUX MÉDIAS - Mêlée de presse du chef du Parti Québécois
09 oct, 2025, 11:25 ET
SAGUENAY, QC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra une mêlée de presse à Chicoutimi, aujourd'hui, le jeudi 9 octobre 2025 à 14h00.
Sujet : Réaction de Paul St-Pierre Plamondon au dépôt de la constitution caquiste
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 9 octobre 2025
|
|
|
HEURE :
|
14h00
|
|
|
LIEU :
|
Hôtel La Saguenéenne
|
|
250 Rue des Saguenéens
|
|
Chicoutimi
|
|
QC G7H 3A4
*À noter qu'il s'agit d'une mêlée de presse. Aucune installation technique ne sera disponible sur place pour les médias.
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]
