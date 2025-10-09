AVIS AUX MÉDIAS - Mêlée de presse du chef du Parti Québécois

SAGUENAY, QC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra une mêlée de presse à Chicoutimi, aujourd'hui, le jeudi 9 octobre 2025 à 14h00.

Sujet : Réaction de Paul St-Pierre Plamondon au dépôt de la constitution caquiste

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 9 octobre 2025



HEURE : 14h00



LIEU : Hôtel La Saguenéenne

250 Rue des Saguenéens

Chicoutimi

QC G7H 3A4

*À noter qu'il s'agit d'une mêlée de presse. Aucune installation technique ne sera disponible sur place pour les médias.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]