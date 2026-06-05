Le Parti Québécois adoptera un projet de loi sur l'autonomie des aînés

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - La députée de Chicoutimi et port e-parole en matière d'Aînés du Parti Québécois, Marie-Karlynn Laflamme, dépose aujourd'hui un projet de loi portant sur le maintien de l'autonomie des aînés. Son objectif est l'adoption d'une Stratégie nationale pour l'autonomie et le maintien à domicile des personnes aînées.

« Ce projet de loi est essentiel pour nous. Nous le redéposons aujourd'hui justement pour démontrer son importance pour nous et les personnes aînées Nous en faisons un engagement d'un gouvernement du Parti Québécois de le faire adopter rapidement », affirme Marie-Karlynn Laflamme.

EN BREF

Le Parti Québécois a déposé un projet de loi pour le maintien de l'autonomie des aînés;

La pièce législative reconnaît plusieurs droits aux aînés, institue une Stratégie nationale du maintien de l'autonomie et exige l'adoption d'un plan d'action;

Le Parti Québécois s'engage à l'adopter s'il est élu en octobre prochain

Ce projet de loi est inspiré des recommandations issues du Rendez-vous national sur le maintien à domicile organisé par la Coalition pour la dignité des aînés en 2024. Ces alignements rejoignent également le plan Vivre et vieillir dans la dignité déposé par le Parti Québécois en 2022 et proposé lors de chacune des élections partielles des dernières années.

« Il y a deux ans, le Rendez-vous proposait comme première étape à son plan d'action d'adopter une loi-cadre et c'est exactement ce que propose le Parti Québécois aujourd'hui », expose la députée.

Ce projet de loi institue une stratégie pour l'autonomie des personnes aînées en leur garantissant un accès adéquat à des soins et à des services adaptés et de qualité; de garantir le libre choix des personnes aînées en facilitant prioritairement le maintien à domicile et de veiller à la satisfaction des personnes aînées à l'égard des services publics. Pour atteindre ces buts, les actions mises en œuvre devront s'articuler autour des orientations suivantes : soutenir le maintien à domicile; garantir les droits des personnes aînées; promouvoir la santé et le bien-être; favoriser la participation citoyenne et l'inclusion sociale et assurer leur sécurité financière.

Ce projet de loi vise le maintien de l'autonomie des aînés avec une approche intégrée qui favorise des conditions de vie dignes et adaptées pour les personnes aînées, qui représentent 20 % de la population.

« Depuis des années, les personnes aînées le disent clairement : elles souhaitent demeurer chez elles le plus longtemps possible. Ce projet de loi reconnaît enfin cette aspiration comme un véritable droit et rappelle que le vieillissement dans la dignité doit devenir une priorité collective au Québec. »

Micheline Germain, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)

« Vieillir chez soi ne doit jamais devenir un privilège réservé aux personnes qui en ont les moyens. L'accès au soutien à domicile, à un logement abordable, à une sécurité financière et à des services adaptés est une question de respect, de choix et de dignité. »

Solange Tremblay, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente du Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS)

Voici le lien pour visionner le point de presse : Activités de presse - Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Source : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418-720-5717, [email protected]