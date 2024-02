Le Parti libéral du Québec réclame un plan de rattrapage en matière d'énergie solaire

QUÉBEC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Nettement en retard sur l'Ontario en matière de production d'énergie solaire, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie, Gregory Kelley, estime qu'il est impératif que le Québec se dote d'un réel plan de rattrapage afin d'augmenter rapidement sa capacité de production.

Le député libéral de Jacques-Cartier est préoccupé par notre faible production annuelle de seulement 12 mégawatts en énergie solaire, alors que l'Ontario en produit plus de 3 000, soit 250 fois plus. En chambre, M. Kelley a demandé au ministre Fitzgibbon d'élaborer un plan de rattrapage en la matière pour combler cet écart.

Des mesures incitatives afin de favoriser l'autoproduction d'énergie solaire par les citoyens doivent notamment être au cœur de ce plan, selon le porte-parole libéral. La création de parcs de production de cette énergie renouvelable est également une piste de solution qui devra faire partie du plan de rattrapage, ajoute-t-il.

« Pendant que l'Ontario mise de plus en plus sur le solaire, le Québec est nettement à la traîne. Notre production d'énergie solaire se situe présentement à 12 mégawatts, annuellement, alors que la province voisine produit plus de 3 000 mégawatts par an. Au Parti libéral du Québec, nous voulons que le Québec soit premier au Canada comme producteur d'énergie solaire, rien de moins! C'est pourquoi il est urgent d'agir et de mettre en place un plan de rattrapage afin d'augmenter notre capacité de production. »

-Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie

