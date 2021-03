Le Parti libéral du Québec n'appuiera pas le projet GNL

QUÉBEC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Parti libéral du Québec exprime son opposition au projet GNL. La cheffe de l'opposition officielle et porte-parole de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, accompagnée de la porte-parole en matière d'environnement, madame Isabelle Melançon, du porte-parole en matière d'économie et de lutte aux changements climatiques, monsieur Carlos Leitão, et du porte-parole en matière d'énergie et de ressources naturelles, monsieur Saul Polo, concluent que ce projet ne devrait pas aller de l'avant pour les raisons suivantes :

Le gaz naturel n'est pas une solution énergétique à long terme. Il faut faire le virage qui s'impose vers les énergies renouvelables, qui ont moins d'impacts environnementaux ;

La transition énergétique s'accélère à travers le monde et rend la demande future, pour des énergies fossiles, très incertaine ;

Le montage financier du projet est incertain et nous ne souhaitons pas que le gouvernement investisse dans ce projet ;

GNL ne jouit pas de l'acceptabilité sociale nécessaire pour aller de l'avant ;

Le projet nécessiterait une utilisation massive de notre hydroélectricité. Nous ne croyons pas que l'utilisation massive de notre hydroélectricité renouvelable pour produire de l'énergie non renouvelable soit judicieuse.

« La relance et le développement économique du Québec doivent reposer sur une vision de long terme, qui considère les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de manière indissociable. À la lumière de ces critères, et en particulier de notre engagement dans la lutte aux changements climatiques, nous ne pouvons pas soutenir le projet de GNL Québec. Nous demandons donc au gouvernement de François Legault de ne pas l'appuyer. La fin d'un projet peut toutefois représenter la naissance d'un autre, et les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent compter sur nous pour travailler activement à l'élaboration de nouveaux projets qui contribueront au développement économique de la région, à la création d'emplois et à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole de la Charte des régions.

« Le Québec a un potentiel énergétique important. Nous avons la chance d'avoir des ressources naturelles diversifiées, qui permettent le développement d'énergies plus vertes, et c'est vers là que nous devons aller. Les opportunités au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont multiples. Nous croyons que l'esprit innovateur de la région saura la projeter vers l'avenir, et le Parti libéral du Québec sera là pour la soutenir. »

Saul Polo, porte-parole en matière d'énergie et de ressources naturelles.

« Le Québec doit se tourner vers l'avenir. Le projet de GNL, qui battait déjà de l'aile, ne peut pas être autorisé par le gouvernement caquiste. Les décisions du gouvernement ne peuvent pas dépendre uniquement d'un calcul des retombées économiques à court terme. Les critères sociaux et environnementaux doivent aussi être intégrés dans notre évaluation des projets. Le Québec compte plusieurs entreprises qui prennent des décisions en ce sens et il est grand temps que le gouvernement emboîte le pas. »

Isabelle Melançon, porte-parole en matière d'environnement.

« Nous devons réfléchir collectivement sur la façon dont nous voulons relancer notre économie. Pour le Parti libéral, cela passera par des projets plus innovants, modernes et socialement responsables. Nous comprenons les préoccupations des acteurs économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais nous croyons qu'il est temps de tourner la page et de voir plus grand pour la région. Il faudra travailler main dans la main avec le milieu pour soutenir des projets qui respectent nos valeurs et nos engagements. »

Carlos Leitão, porte-parole en matière d'économie et de lutte aux changements climatiques.

