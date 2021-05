Le Parti libéral du Québec est préoccupé par le développement immobilier au mont Owl's Head

QUÉBEC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le développement immobilier au mont Owl's Head suscite de l'indignation en Estrie. Afin de permettre la construction de maisons de luxe aux abords du lac Memphrémagog, le flanc de la montagne est mis en péril. Le Parti libéral du Québec demande au ministre de l'Environnement, M. Benoît Charrette, d'évaluer l'impact réel du projet sur la biodiversité, avant qu'il ne soit trop tard, et de rencontrer rapidement les intervenants du milieu.

La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon, et le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éthique, M. Gaétan Barrette, ont talonné aujourd'hui la CAQ à ce sujet lors de la période de questions à l'Assemblée nationale. Malheureusement, la CAQ n'a pris aucun engagement concret pour protéger Owl's Head.

« Pour les 2000 riverains du lac Memphrémagog, le projet actuel est totalement inacceptable. Ce flanc de montagne est l'un des plus beaux panoramas du Québec et certainement l'un des plus époustouflants de l'Estrie. Malgré tout, les citoyennes et les citoyens assistent actuellement, impuissants, au dynamitage et au déboisement d'un écosystème exceptionnel et fragile, un joyau de la diversité au Québec. La CAQ ignore le problème. Pourquoi la CAQ abandonne-t-elle l'Estrie ? »

Isabelle Melançon, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement.

« Nous savons maintenant qu'un des principaux promoteurs initiaux du projet, qui est à la source du dézonage de ces terrains exceptionnels, c'est le député d'Orford, Gilles Bélanger. Ça soulève des questions éthiques importantes. A-t-il exercé des pressions depuis 2018 pour que le projet voie le jour ? Pourquoi le ministre de l'Environnement refuse-t-il de rencontrer Memphrémagog conservation inc. ? Quels sont les impacts pour M. Bélanger si le projet ne va pas de l'avant ? Les gens de l'Estrie attendent des réponses de la CAQ. »

Gaétan Barrette, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éthique.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]