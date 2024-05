Le Parti libéral du Québec en mode solution pour nos producteurs agricoles

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Devant l'immobilisme de la CAQ face à la crise en agriculture qui afflige les producteurs québécois, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation, André fortin, a rappelé, vendredi, à l'Assemblée nationale, la résolution d'urgence en la matière, adoptée lors du dernier Conseil général du PLQ.

« Pendant que la CAQ évitait soigneusement de parler d'agriculture et que Québec solidaire s'en prenait à l'UPA dans leur rassemblement respectif, nous, au Parti libéral du Québec, on réaffirmait haut et fort que l'agriculture et ses producteurs sont au cœur de nos priorités. », a mentionné le député de Pontiac.

Alors que M. Fortin réclame, depuis plusieurs mois, une vaste réforme des programmes de la Financière agricole, la révision de l'assurance récolte, et une commission parlementaire pour trouver rapidement des solutions concrètes pour mettre fin à la crise actuelle et éviter que des producteurs doivent mettre la clé sous la porte, le ministre de l'Agriculture demeure assis sur ses mains.

Pendant ce temps, les membres du Parti libéral du Québec ont adopté une résolution d'urgence qui propose notamment de :

Demander au gouvernement d'instaurer une prestation d'urgence pour les agriculteurs, similaire à la Prestation canadienne d'urgence, afin de leur fournir des liquidités immédiates sans augmenter leur niveau d'endettement;

Donner suite au mandat d'initiative d'André Fortin concernant la reddition de compte de la Financière agricole du Québec et d'amorcer la révision de l'ensemble des programmes de celle-ci, dans les plus brefs délais;

Actualiser les règles fiscales pour les entreprises agricoles du Québec;

Actualiser et optimiser l'ensemble des programmes du MAPAQ afin de mieux répondre aux besoins actuels des producteurs agricoles.

« Le premier ministre a finalement reconnu l'existence de la crise en agriculture. C'est très bien. Après, rien. Aucune action concrète, aucune aide directe à nos agriculteurs qui ont déjà lancé leur saison 2024 et qui doivent supporter financièrement les lourdes pertes de l'an dernier. Pendant que la CAQ les abandonne à leur sort, le Parti libéral du Québec les accompagne et porte leur voix en proposant des solutions rapides et durables. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]