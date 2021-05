Le Parti libéral du Québec dénonce les retards accumulés par la CAQ pour la construction d'un mur antibruit le long de l'autoroute 30

QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - La construction d'un mur antibruit le long de l'autoroute 30 est promise depuis 2018 par le ministère des Transports du Québec (MTQ). Pourtant, ce n'est que récemment que nous avons appris que les travaux ne débuteraient pas avant 2025. Stupéfait d'apprendre cette nouvelle, le député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports, Enrico Ciccone, a questionné aujourd'hui le ministre des Transports, François Bonnardel, durant la période des questions à l'Assemblée nationale, sur les délais de construction.

« Les acteurs locaux s'interrogent, avec raison, sur les interminables délais imposés par le MTQ dans ce dossier. Les citoyennes et citoyens du secteur des rues Lavallée et Saint-Georges ont eu gain de cause en 2018 puisqu'une étude sonore a démontré que le niveau de bruit est beaucoup trop élevé dans ce secteur. Que se passe-t-il depuis cette décision ? Qu'a fait le gouvernement caquiste pour régler ce dossier ? Il est clair qu'il y a un manque de communication entre les instances gouvernementales et la Ville actuellement et la députée de Châteauguay, Mme Marie-Chantal Chassé, a un rôle crucial à jouer. Elle devrait s'assurer de faire atterrir ce dossier, et ce, au bénéfice de plusieurs citoyens et citoyennes de sa circonscription. Les délais exposés par la CAQ pour ce projet sont inacceptables. »

Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole en matière de transports.

