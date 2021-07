Le Parti libéral du Québec dénonce l'assassinat du président haïtien, monsieur Jovenel Moïse

MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, madame Dominique Anglade, et la porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie, madame Nicole Ménard, dénoncent l'assassinat du président haïtien, monsieur Jovenel Moïse.

Selon les communications officielles du premier ministre par intérim, monsieur Claude Joseph, le président Moïse aurait été mortellement blessé dans sa résidence privée par un commando dans la nuit de mardi au mercredi 7 juillet 2021. On apprend aussi que l'épouse du président aurait été blessée lors de l'attaque et que cette dernière serait présentement hospitalisée.

« L'assassinat du président haïtien représente une menace à la stabilité fragile du pays qui en ce moment traverse plusieurs crises notamment sur le plan sanitaire, sécuritaire et politique. Cela dit, et bien que le gouvernement en place certifie que la situation serait sous contrôle, je souhaite de tout cœur qu'une solution pacifique émerge de cet événement, car Haïti mérite mieux en matière de démocratie. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne.

« Depuis plusieurs mois, la situation politique et sociale est tendue en Haïti. Néanmoins, un acte d'une telle violence ne contribue pas à améliorer la situation. La violence n'est jamais une option. Nous condamnons, sans réserve, cet assassinat politique. Devant l'instabilité politique générée par l'assassinat du président haïtien, nous appelons au calme afin d'éviter que la situation dégénère davantage. Par ailleurs, il est important qu'une organisation indépendante soit mandatée afin de faire la lumière sur les événements entourant cet assassinat. »

Nicole Ménard, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie et députée de Laporte.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

