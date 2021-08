Le Parti libéral du Québec demande une intervention ministérielle concernant la vague d'évictions à Côte-des-Neiges

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Le député libéral de D'Arcy McGee, M. David Birnbaum, a exprimé son incompréhension et son inquiétude concernant la vague d'évictions qui sévit actuellement dans le secteur de Côte-des-Neiges. Il a demandé à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, d'intervenir rapidement pour que toute la lumière soit faite sur les actions de la compagnie de gestion immobilière COGIR, relativement à ses logements de la rue Bourret.

Au total, ce sont une quarantaine de ménages qui se disent victimes de tactiques d'intimidation, s'apparentant à du harcèlement, de la part de COGIR, ayant mené à des évictions injustifiées au cours des dernières semaines. Selon les témoignages recueillis, COGIR limiterait les droits de ses locataires en offrant peu ou pas de choix lors du renouvellement des baux et en trainant les locataires soi-disant récalcitrants devant le tribunal administratif du logement pour des motifs déraisonnables.

« La situation est devenue insoutenable: elle affecte trop de personnes en situation de vulnérabilité pour que nous demeurions silencieux. Les impacts psychologiques et émotionnels que vivent les 40 ménagent touchés exigent une action rapide du gouvernement caquiste. Nous vivons actuellement une crise du logement sans précédent à Montréal; nous devons être en mode solutions. C'est pourquoi j'interpelle aujourd'hui la ministre Laforest. Elle doit venir sur le terrain entendre les témoignages de mes concitoyennes et concitoyens. Elle constatera ainsi la nécessité de faire toute la lumière rapidement sur les actions de COGIR dans Côte-des-Neiges et de déployer des solutions pour mieux protéger les locataires. Il faut faire preuve d'humanité et agir dans les meilleurs délais possibles. Mme Laforest, acceptez-vous mon invitation? ».

David Birnbaum, député de D'Arcy McGee

