Le Parti libéral du Québec demande que tous les malades chroniques soient vaccinés contre la COVID-19

QUÉBEC, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Madame Marie Montpetit, a interpellé le gouvernement caquiste sur la vaccination des personnes ayant des maladies chroniques. Depuis le 14 avril, les personnes de moins de 60 ans ayant certaines problématiques de santé prédéfinies les mettant à risque de complications de la COVID-19 peuvent recevoir le vaccin, mais seulement à condition d'être hospitalisées ou d'avoir des suivis en milieu hospitalier. Or, l'avis du Comité d'immunisation du Québec (CIQ), sur lequel le gouvernement affirme se baser pour établir la liste de priorités de vaccination, prévoit une liste plus large de pathologies admissibles pour le groupe 8 de vaccination. De plus, le CIQ ne prévoyait aucune limitation liée à l'hospitalisation ou à la visite dans un centre hospitalier.

« Nous comprenons mal la décision du gouvernement caquiste. Les personnes atteintes de maladies chroniques sont parmi les plus vulnérables de la population. Il faut minimiser leur risque d'attraper la COVID-19. Oui, il faut protéger ceux et celles qui vont dans les hôpitaux, mais il faut aussi éviter que les autres se retrouvent aussi hospitalisés ! Le gouvernement caquiste a envoyé des signaux contradictoires pour la vaccination des malades chroniques ce qui a causé de la confusion, de la frustration et des inquiétudes. Nous demandons au ministre de la Santé, M. Christian Dubé, de respecter l'avis du CIQ et d'ouvrir la vaccination à tous les malades chroniques. »

Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]