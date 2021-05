Le Parti libéral du Québec demande que le Quartier chinois de Montréal soit déclaré comme site patrimonial

MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Westmount-Saint-Louis, Mme Jennifer Maccarone, souhaite sensibiliser le gouvernement à la préservation du patrimoine bâti du Quartier chinois de Montréal, le seul quartier chinois francophone d'Amérique du Nord. L'ancien bâtiment de la British and Canadian School, construit en 1826, ainsi que l'imposant immeuble intégrant une partie de l'église Free Presbyterian ont été vendus au promoteur immobilier Hillpark Capital en mars dernier. Les citoyens craignent que ces immeubles patrimoniaux soient démolis afin de faire place à des logements en copropriété, ce qui aurait pour effet de détruire une partie importante de l'héritage culturel du Quartier chinois de Montréal.

Conjointement avec la porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Mme Christine St-Pierre, elle appuie la demande de la communauté d'origine asiatique du Québec que le site soit déclaré comme site patrimonial afin de contrôler davantage son développement.

« Situé au cœur du centre-ville, ce lieu emblématique de notre métropole témoigne de la riche histoire de la communauté chinoise du Québec. Il est un lieu d'échanges, où les Montréalaises et les Montréalais aiment se retrouver, et abrite une vie communautaire riche et diversifiée. J'ajoute ma voix à celles de mes concitoyens en demandant au gouvernement d'intervenir pour protéger le Quartier chinois de Montréal et de le reconnaître comme un site du patrimoine culturel dont la protection ou la mise en valeur représente un intérêt public »

Jennifer Maccarone, députée de Westmount Saint-Louis.

« La protection du patrimoine culturel bâti est très importante. Ça fait plusieurs fois que nous demandons au gouvernement de démontrer un engagement clair pour notre histoire. La ministre de la Culture, Mme Nathalie Roy, doit agir rapidement et répondre positivement à la demande de la communauté. Il faut que le Quartier chinois devienne un site patrimonial. »

Christine St-Pierre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]