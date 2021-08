Le Parti Libéral du Québec demande au gouvernement de répondre aux recommandations de la cellule de crise de la communauté haïtienne

QUÉBEC, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - Suite au séisme survenu à Haïti le 14 août dernier, l'opposition officielle se joint à la cellule de crise mise sur pied par la communauté haïtienne pour enjoindre le gouvernement à prendre rapidement des mesures afin de venir en aide aux victimes de cette terrible tragédie.

Il s'agit d'un drame humain épouvantable qui commande beaucoup plus que du soutien financier de la part du gouvernement. Des mesures d'aide humanitaire concrètes doivent aussi être mises en place pour aider les familles touchées.

Accélérer de manière soutenue le programme de réunification familiale, régulariser rapidement les immigrants haïtiens à statut précaire et faciliter le rapatriement des enfants en processus d'adoption sont des moyens concrets et efficaces que le gouvernement a le pouvoir de mettre en place.

« Une fois de plus, notre communauté est durement touchée par un séisme meurtrier et le gouvernement du Québec a la responsabilité de promptement tout mettre en œuvre pour soutenir nos amis haïtiens. »

Frantz Benjamin, député de Viau et porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole.

« Le gouvernement a le devoir d'intervenir rapidement afin de régulariser la situation des immigrants haïtiens qui ont un statut précaire. C'est une mesure essentielle et réalisable par le gouvernement à condition d'en avoir la volonté politique. »

Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration.

« Le Québec doit faire preuve d'un plus grand leadership et d'une plus grande solidarité internationale devant la catastrophe naturelle qui affecte Haïti. Le gouvernement doit annoncer, dès maintenant, le détail de l'appel de projets afin que les organismes de coopération internationale puissent apporter rapidement leur soutien au peuple haïtien. »

Nicole Ménard, députée de Laporte et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

