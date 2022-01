TORONTO, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Cœur + AVC est heureuse d'annoncer que le Mouvement Desjardins s'engage pour une 11e année dans un partenariat pour financer la recherche, l'éducation et d'autres programmes qui sauvent des vies et soutenir les personnes atteintes de maladies du cœur ou ayant subi un AVC. Desjardins a été nommé partenaire présentateur de 2021 et 2022 pour le programme Sautons en cœur de l'Ontario.

« Sautons en cœur fait partie des écoles du pays depuis 40 ans. Des millions d'élèves perpétuent cette tradition. Grâce à notre partenariat de longue date avec le Mouvement Desjardins et au soutien de générations d'enseignants, de parents et de donateurs, nous pouvons continuer à enseigner aux enfants l'importance d'adopter un mode de vie sain. Ils nous permettent également de recueillir des fonds essentiels à l'accélération de la recherche sur les maladies du cœur et l'AVC et à l'appui de programmes éducatifs », a déclaré Anne Guilfoyle, directrice, Développement communautaire, Cœur + AVC.

« Notre partenariat avec Cœur + AVC est important pour Desjardins, car il reflète notre raison d'être, qui est d'enrichir la vie des jeunes et de leur communauté, soutient Marilyn Horrick, vice-présidente, Marché de l'Ontario chez Desjardins. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration des 11 dernières années pour continuer à promouvoir un mode de vie actif et de saines habitudes de vie chez les jeunes. »

Des études ont montré que 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces peuvent être évités grâce à un mode de vie actif et sain. Pourtant, seulement 39 % des enfants canadiens (de 5 à 11 ans) font au moins une heure d'exercice d'intensité élevée ou modérée par jour. Au début de la pandémie, le nombre d'enfants actifs physiquement a chuté lors de la mise en place des restrictions en matière de santé publique, soit le passage aux cours en ligne dans les écoles et l'annulation des activités physiques communautaires et des programmes d'entraînement physique.

Alors que la pandémie dure depuis presque deux ans, les parents et les professionnels de la santé sont de plus en plus alarmés par le fait que les enfants passent plus de temps que ce qui est recommandé devant un écran au lieu d'être physiquement actifs.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est important d'encourager les enfants à rester actifs physiquement afin de réduire leurs risques de développer des maladies du cœur ou de subir un AVC au cours de leur vie. Nous appuyons les familles et les enseignants en offrant l'option de participer à Sautons en cœur en ligne ou en personne afin qu'ils puissent continuer à inculquer des habitudes saines aux enfants, à la maison comme à l'école. Sans le généreux soutien de Desjardins, il nous aurait été impossible d'offrir cette expérience aux élèves », a expliqué Mme Guilfoyle.

Sautons en cœur est le principal programme de collecte de fonds axé sur l'éducation des enfants en matière de santé au pays! Depuis 1981, Cœur + AVC collabore avec les écoles pour sensibiliser les élèves à l'importance de l'activité physique, d'une bonne alimentation et de l'adoption d'autres habitudes saines. Les enfants sont invités à sauter à la corde et à demander aux gens de faire un don pour soutenir Cœur + AVC. À ce jour, Sautons en cœur a amassé plus de 425 millions de dollars pour financer des recherches qui sauvent des vies et qui permettent de combattre les maladies du cœur et l'AVC.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et aux politiques publiques. coeuretavc.ca

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 390,6 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Renseignements: Maryse Bégin, Gestionnaire régionale, Communications, Cœur + AVC, 514 669-6297, [email protected]