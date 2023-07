QINGDAO, Chine, le 7 juill. 2023 /CNW/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, s'est associée à la chaîne de documentaires Discovery pour encourager les gens à explorer de nouveaux univers et à « trouver leur Mission X » (Find Their Mission X).

Grâce à cette collaboration, les deux entreprises ont produit une série de contenus documentant les aventures de Ping Fan, un photographe sous l'eau, qui a trouvé sa propre mission X grâce à sa capacité inégalée de photographier certains des endroits les plus étonnants et isolés du monde.

« Trouvez votre Mission X » avec Hisense et Discovery (PRNewsfoto/Hisense)

Se lançant dans l'exploration des cavernes pour découvrir les secrets des mystérieuses cavernes du Mexique, que les Mayas croyaient être la porte d'entrée de l'enfer, Ping Fan est filmé en train de trouver sa propre mission X grâce au partenariat. Mais Mission X ne se limite pas à Ping Fan ni même à la plongée. C'est une mentalité que tout le monde peut adopter, un état d'esprit qui met l'accent sur la découverte, l'exploration et la curiosité, et qui, en fin de compte, est la force motrice de la qualité de vie et du bonheur des gens.

Hisense a sa propre Mission X, à la recherche de l'objectif ultime d'une qualité d'image parfaite. Et même si l'entreprise est consciente que ce sera difficile, elle est convaincue qu'elle réussira son parcours. Cette mission se manifeste particulièrement dans son nouveau téléviseur ULED X, qui permet aux utilisateurs de découvrir la véritable étendue des couleurs. Les 20 000 mini DEL du ULED X offrent les blancs les plus brillants et les noirs les plus foncés de tous les téléviseurs, ce qui donne un contraste environnemental trois fois supérieur à celui d'un téléviseur OLED. Comme tous les produits de la gamme ULED, le nouveau téléviseur ULED X est conçu pour offrir aux utilisateurs l'expérience audiovisuelle ultime et répondre à différents besoins.

La vidéo documentaire, qui montre des images époustouflantes d'une grotte sous-marine et la façon dont Ping Fan a pris ces photos, montre cette technologie à son apogée, où toutes les couleurs foncées des grottes contrastent vivement avec les poches de lumière vive émanant de la torche de ce dernier.

Vous pouvez voir le documentaire complet sur les réseaux sociaux d'Hisense, et la transmission en direct de la classe de maître sera présentée sur YouTube le 14 juillet, à 13 h (HAE).

