OTTAWA, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable), entrera officiellement en vigueur le 1er avril 2023. La collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour le renouvellement de cet important cadre stratégique quinquennal fait en sorte qu'il n'y aura pas d'intervalle entre la fin de l'entente précédente et cette nouvelle mouture, au bénéfice des productrices et producteurs agricoles et transformateurs du Canada.

Cet accord prévoit un investissement d'un milliard de dollars dans des activités et des programmes fédéraux, et de 2,5 milliards de dollars dans des activités et des programmes à frais partagés entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à l'entente 2018-2023.

Les programmes fédéraux renouvelés du PCA durable qui visent à soutenir la croissance du secteur ont été lancés le 6 mars 2023. Des détails sur les programmes Agri-assurance, Agri-compétitivité, Agri-diversité, Agri-innover, Agri-marketing et Agri-science sont en ligne, ainsi que le processus de demande.

En plus de ces programmes, le PCA durable comprend un investissement de 2,5 milliards de dollars pour des programmes cofinancés qui seront exécutés par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les ententes bilatérales entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux sont en voie d'être toutes finalisées.

Elles incluent entre autres le nouveau Programme des paysages agricoles résilients, d'une valeur de 250 millions $, qui soutient les biens et services écologiques fournis par le secteur agricole.

Les producteurs canadiens auront aussi accès à un ensemble amélioré de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation et dépassent leur capacité de gestion, incluant une augmentation du taux d’indemnisation d'Agri-Stabilité, qui passe de 70 % à 80 %.

Le PCA durable continuera de positionner le Canada comme chef de file mondial de l'agriculture durable sur les plans environnemental, économique et social. Il permettra aussi au secteur d'être innovant, productif et concurrentiel à l'échelle internationale pour continuer à nourrir le Canada et la population mondiale croissante.

« Je tiens à souligner l'important travail de collaboration qui nous permet de souligner l'entrée en vigueur du Partenariat canadien pour une agriculture durable (2023-2028). Les initiatives qui seront déployées au cours des cinq prochaines années permettront au secteur de demeurer un leader mondial en agriculture durable, tout en permettant à nos productrices et producteurs d'être productifs et compétitifs afin qu'ils puissent assurer notre sécurité alimentaire et bien vivre de leur travail. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le PCA durable est axé sur les cinq principaux domaines prioritaires convenus dans l'Énoncé de Guelph : Renforcer la capacité, la croissance et la compétitivité du secteur Contrer les changements climatiques et protéger l'environnement Faire avancer la science, la recherche et l'innovation Développer les marchés et le commerce Améliorer la confiance du public et la résilience

: Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont consulté un éventail d'intervenants, dont des producteurs, des transformateurs, des communautés autochtones, des femmes, des jeunes et des secteurs émergents et petits pour assurer que le PCA durable mettent l'accent sur les questions les plus importantes pour le secteur.

La chaîne de valeur agricole et agroalimentaire, dont la contribution au PIB s'élève à près de 135 milliards de dollars et qui génère plus de deux millions d'emplois au Canada (soit un emploi sur neuf), continue d'être un moteur de l'économie canadienne.

(soit un emploi sur neuf), continue d'être un moteur de l'économie canadienne. La valeur des exportations de produits agricoles et agroalimentaires et de produits de la mer a atteint 92,7 milliards de dollars en 2022, par rapport à 82,4 milliards de dollars en 2021.

